Joachim Löw schließt Job beim FC Bayern München aus

Xabi Alonso

Diese Informationen decken sich mit einem Bericht der "tz" und des "Münchner Merkur" habe der Spanier kein Interesse, sich in das - wie der Bericht es nennt - "Bayern-Chaos" zu stürzen. Aktuell tendiere er entweder zu einem Verbleib in Leverkusen oder einem Wechsel zu Liverpool. Demnach sei ein Verbleib in Leverkusen oder auch ein Wechsel nach Liverpool deutlich wahrscheinlicher. © AFP/SID/SASCHA SCHUERMANN