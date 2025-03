Nach Informationen der "BILD" wird es bereits am Donnerstag ein vermutlich finales Treffen zwischen der Spitze des Aufsichtsrats und dem Vorstand des FC Bayern geben.

Die Entscheidung über die Zukunft von Joshua Kimmich dürfte in Kürze fallen.

Das Wichtigste in Kürze

So ist auch Kimmichs Aussage nach dem 3:0 über Bayer Leverkusen in der Champions League zu verstehen. "Der Ball liegt nicht bei mir", erklärte der DFB-Kapitän.

So sieht es auch sein Entdecker Michael Reschke, der Kimmich als damaliger Technischer Direktor 2015 zum FCB lockte.

"Anschließend dann in seiner Erklärung vor den Medien, reflektiert, kritisch und mit der Kernaussage, dass es zeitnah zu einer Entscheidung kommen wird."

Bis auf das letzte Bundesligaspiel in Stuttgart (3:1) hatte Kimmich in allen Pflichtspielen dieser Spielzeit in der Startelf gestanden und war beim 4:0 gegen Eintracht Frankfurt erstmals verletzungsbedingt ausgewechselt worden.

Seine Rückkehr als Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld beflügelte die Mannschaft gegen Leverkusen sichtbar, so dass die Bayern nach dem überzeugenden Erfolg mit mindestens einem Bein im Viertelfinale stehen.