Der FC Bayern hat das Tor zum Champions-League-Viertelfinale weit aufgestoßen und Angstgegner Bayer Leverkusen verdient mit 3:0 (1:0) im Viertelfinal-Hinspiel bezwungen. Noten und Einzelkritik. Von Martin Volkmar und Justin Kraft Für die Bayern war es der erste Erfolg nach zuvor sechs sieglosen Spielen gegen Leverkusen unter Trainer Xabi Alonso. Dabei schlugen sich die Gäste durch teilweise katastrophale Patzer vor den Gegentreffern aber auch ein Stück weit selber. Kane gibt zu: Elfmeter war anders geplant

Fehlender Neuner: Tah nimmt Alonso in Schutz

Kompany klärt Neuer-Verletzung auf Im Rückspiel am kommenden Mittwoch steht Bayer nun mit dem Rücken zur Wand. Noten und Einzelkritik von beiden Teams.

Manuel Neuer Der Kapitän bestreitet sein 150. Champions-League-Spiel, Iker Casillas ist der einzige Torhüter mit mehr Partien (177). Dass er aber auch mit fast 39 Jahren noch kein Auslaufmodell ist, zeigt er in der 14. Minute mit einem Weltklasse-Reflex gegen den nach Upamecanos Fehlpass völlig freistehenden Frimpong. Danach seltener gefordert und mit einem Fehlpass, der aber nicht bestraft wird. Souveräner Rückhalt bis zur 58. Minute, als er überraschend wegen einer Wadenverletzung ausgewechselt werden muss. ran-Note: 2

Konrad Laimer Der Österreicher wirft sich in jeden Zweikampf mit Grimaldo und Hincapie und schiebt auch permanent nach vorne an. Gewohnt laufstark und aggressiv, sieht wegen eines Gerangels früh die Gelbe Karte. Muss angeschlagen runter, für ihn kommt Stanisic (68.). ran-Note: 2

Dayot Upamecano Der zuletzt oft gelobte Franzose, der kurz vor der Vertragsverlängerung steht, erlaubt sich mal wieder einen schweren Patzer in einem wichtigen Spiel. Doch sein zu kurzer Rückpass direkt auf Frimpong wird von Neuer bereinigt (14.). Stabilisiert sich aber danach und behält bei den meisten Zweikämpfen die Oberhand. ran-Note: 3

Minjae Kim Der Südkoreaner schlägt sich seit Wochen mit Problemen an der Achillessehne herum, beißt sich aber durch. Fast fehlerfreie Vorstellung im Stellungsspiel und im Zweikampf. Nach 89 Minuten gegen Dier ausgewechselt. ran-Note: 2

© MIS

Alphonso Davies Konzentrierte Vorstellung des Kanadiers, der diesmal auch defensiv gegen Frimpong sehr aufmerksam agiert und kaum etwas über seine Seite zulässt. ran-Note: 2

Joshua Kimmich Der DFB-Kapitän, um dessen Vertragsverlängerung weiter gepokert wird, macht eindrucksvoll Werbung in eigener Sache. Dreh- und Angelpunkt des Bayern-Spiels, nahezu jeder Pass kommt an und die meisten davon sorgen für Gefahr. Seine Ecke köpft Musiala an die Latte (22.), seine Vorlage in der zweiten Hälfte verwertet Musiala dann, weil Kovar die Flanke durch die Hände flutscht (54.). Scheitert mit einem Distanzschuss knapp neben das Tor (31.) und in der Nachspielzeit an Kovar. In dieser Verfassung eigentlich unverzichtbar für Bayern. ran-Note: 1 Ein Statement-Sieg der Bayern und von Joshua Kimmich

VIDEO - FC Bayern: Zu gierig? Eberl nimmt Kimmich in Schutz

Leon Goretzka Der Stuttgart-Machtwinner erhält nach Pavlovics Ausfall wegen Erkältung wie erwartet den Vorzug vor Palhinha. Engagierte Vorstellung, läuft viele Lücken zu, bleibt aber bis auf einen Kopfball (7.) und einen Schuss neben das Tor nach vorne relativ ungefährlich. Macht 89 Minuten Platz für Palhinha. ran-Note: 3

Michael Olise Starker Auftritt des Franzosen, der auf der rechten Seite kaum zu stoppen ist und immer wieder Bayern-Angriffe einleitet. Vorlage zur Führung per Flanke auf Kane, auch sonst viele gute Szenen. ran-Note: 2

© Eibner

Jamal Musiala Der Youngster wird erneut von Xhaka und vor allem Palacios hart genommen, kann sich aber wesentlich besser befreien und offensive Akzente setzen. Pech bei seinem Kopfball an die Latte (22.), Glück dagegen bei seinem Treffer vom 2:0 (54.), als Kovar den Ball fallen lässt – aber an diesem Abend das Glück des Tüchtigen. ran-Note: 2

Kingsley Coman Der Franzose erhält links offensiv etwas überraschend den Vozug vor Sane. Ein Flachschuss neben das Tor (25.), aber keine gefährliche Flanke. Ist aber entscheidend an der Gelb-Roten Karte von Mukiele beteiligt, der ihm auf die Achillessehne steigt (68.). Geht sechs Minuten später für Sane vom Platz. ran-Note: 3

Harry Kane Der zuletzt gegen stärkere Gegner öfter abgetauchte Engländer ist diesmal von Beginn an präsent und köpft schon nach vier Minuten eine Olise-Ecke gegen den schlafmützigen Mukiele zum 1:0 ein. Auch danach hellwach und mit vielen gelungenen Aktionen. Krönt seine Leistung mit dem Strafstoß zum 3:0, den er zuvor gegen Tapsoba herausholt. Erhöht seine sensationelle Statistik damit auf 30 Elfmetertreffer in Folge. ran-Note: 1

Zu gierig? Eberl nimmt Kimmich in Schutz

Die Einwechselspieler des FC Bayern: Jonas Urbig (ab der 58. für Neuer): Ausgerechnet gegen den rheinischen Rivalen aus Leverkusen kommt der Kölner zu seinem Debüt im Bayern-Dress, als er nach 58 Minuten den verletzten Neuer ersetzen muss. Anfangs offenbar etwas nervös, was sich nach den ersten erfolgreichen Pässen hinten raus aber schnell legt. Allerdings aufgrund der bayrischen Überzahl nach Mukieles Platzverweis kaum noch gefordert. ran-Note: 3 Josip Stanisic (ab der 68. für Laimer): Der gebürtige Münchner darf nach 68 Minuten gegen seinen Ex-Klub ran, als er den angeschlagenen Laimer rechts hinten ersetzt. Lässt defensiv nichts mehr anbrennen und hat sogar Raum, um sich nach vorne einzuschalten. ran-Note: 3 Leroy Sane (ab der 68. für Coman): Der Nationalspieler kommt ebenfalls nach 68 Minuten für Coman in die Begegnung. Bemüht, hat aber bis zur 88. Minute keine nennenswerte Szene. Dann schießt er frei vor dem Leverkusener Tor vorbei. ran-Note: 3 Eric Dier (ab der 89. für Kim): Der Engländer ersetzt Kim in der 89. Minute. ran-Note: Ohne Bewertung Joao Palhinha (ab der 89. für Goretzka): Auch der Portugiese kommt nach 89 Minuten für Goretzka. Muss in der Nachspielzeit das 4:0 machen, schießt aber aus bester Position an die Oberkante der Latte. ran-Note: Ohne Bewertung

© Eibner

Matej Kovar Chancenlos beim 0:1. Umso stärker beim 0:2 im Fokus, als er eine Flanke von Kimmich fallen lässt und Musiala abstaubt. Katastrophaler Fehler (53.). Verzettelt sich bei hohen Bällen hin und wieder, verdribbelt sich einmal fast gegen Kane. Ein sehr unglücklicher Auftritt des Keepers. ran-Note: 5

Nordi Mukiele Unterschätzt Harry Kane hinter sich beim 0:1 und sieht so sehr unglücklich aus (9.). Wirkt auch danach unsicher, wird von den Bayern als Schwachpunkt auserkoren. Verstolpert eine Klärungsaktion, weshalb Coman zu einer guten Gelegenheit kommt (25.). Hat große Probleme, mit dem Tempo mitzuhalten, holt sich nach etwas mehr als einer Stunde den Platzverweis vollkommen ohne Not in Bayerns Hälfte, als er Coman von hinten in die Wade tritt. ran-Note: 6

Jonathan Tah Von Beginn an wach, klärt mehrfach lange Bälle, die sonst gefährlich wären. Übernimmt auch im Spielaufbau viel Verantwortung, nur stellen die Bayern das Mittelfeld auch gut zu. Muss viel reparieren, was seine Teamkollegen verbocken. ran-Note: 3

© Kirchner-Media

Mario Hermoso Zu Beginn etwas übereifrig, hätte sich über eine Gelbe Karte nicht beschweren können. Findet sich dann gut ein und verteidigt viele Situationen clever. Kann dem Dauerdruck aber auch hin und wieder aber auch nicht standhalten. Wird in der Nachspielzeit einmal von Musiala per Hacke vernascht. ran-Note: 4

Piero Hincapie Hat große Schwierigkeiten mit Olise, so auch beim 0:1, als der Franzose zur Flanke kommt. Wird mit dem Spielverlauf etwas besser, von seinen Kollegen aber auch häufig allein gelassen, wenn Laimer seine Tiefenläufe macht. Damit ist er nachvollziehbarerweise überfordert. Und so ist er eher Olises Begleitschutz als Linksverteidiger. ran-Note: 4

Granit Xhaka Bekommt zu Beginn nicht so richtig Zugriff auf die Partie und ist defensiv oft auch zu weit weg von seinem Gegenspieler. Beispielsweise beim Fernschuss von Kimmich (31.). Gegen Ende der zweiten Halbzeit holt er sich mehr Bälle ab und leitet auch zwei, drei gute Angriffe mit ein. Geht auch voran, als es darum geht, den Spielfluss der Bayern mit cleveren Nickligkeiten zu unterbrechen. Aber so richtig will es ihm dennoch nicht gelingen, den Fuß in die Tür zu bekommen. ran-Note: 4

"Andere Frage!" Mega-Frust bei Xhaka

Exequiel Palacios Das Spiel läuft 45 Minuten nahezu komplett an ihm vorbei. Hat defensiv Probleme mit den Läufen von Laimer, kann im Aufbau nur selten sinnvoll helfen. ran-Note: 5

Florian Wirtz Lange ist nichts von ihm zu sehen. Nach gut 25 Minuten fängt er an, sich noch tiefer fallen zu lassen, um so Einfluss aufs Spiel zu bekommen. Bei seiner besten Szene, einem kurzen Dribbling, geht er zu Boden und muss behandelt werden. Aber er kann weitermachen. Wird in den ersten 45 Minuten aber nahezu komplett von Kimmich und Goretzka aus dem Spiel genommen. Und so bleibt von ihm fast nichts in Erinnerung. ran-Note: 5

© 2025 Getty Images

Alejandro Grimaldo Zeigt zunächst nur im Ansatz seine Qualitäten und schafft es durchaus, in der Offensive in Erscheinung zu treten. Wirklich gefährlich wird es aber nur selten. Defensiv hat er seine Schwierigkeiten mit den schnellen Bayern-Spielern. ran-Note: 4

Jeremie Frimpong Vergibt die Riesenchance zum Ausgleich (14.), als Upamecano ihn einlädt. Scheitert sonst oft am starken Davies. Bayern hat ihn komplett im Griff und es gibt nach der Upamecano-Einladung zu Beginn keinen Moment im Spiel, in dem es ihm gelingt, Impulse zu geben. ran-Note: 4

Amine Adli Probiert viel, lässt sich auch mal ins Mittelfeld fallen, findet aber keine Räume, um sein Tempo ins Spiel zu bekommen. Und so bleibt es bis zu seiner Auswechslung im zweiten Durchgang bei großer Bemühung, aber wenig Ertrag. ran-Note: 4