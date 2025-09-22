Anzeige

Anzeige

Karl-Heinz Rummenigge über ... ... Mittel gegen die finanziellen Auswüchse im Profifußball: "Wir müssen den Fußball finanziell moralisieren. Wir müssen in den Klubs aufpassen, dass wir nicht die Kontrolle verlieren. Speziell die Verbände wie UEFA und FIFA müssen ein Stück mehr Einfluss nehmen. Es gibt bekanntermaßen das Financial Fairplay. Aber wenn man 70 Prozent seiner Einnahmen noch für Gehälter ausgeben darf, muss man kein großer Mathematiker sein, um zu wissen, dass man dann in den roten Zahlen landet."

Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze Spielplan

Tabelle

... die Transfer-Ausgaben der Premier League im Sommer 2025 in Höhe von 3,5 Milliarden Euro: "Man darf nicht glauben, dass das zum Erfolg führen wird, was da in England passiert. Sie geben Geld aus in einer Art und Weise, die schon verrückt ist - und das darf man nicht mitmachen. Man muss vielmehr eine Mannschaft haben, die funktioniert, die einen Spirit, einen Willen hat." ... eine klare Haltung gegenüber Spielern und Beratern: "Die Spieler reden immer von Wertschätzung. Aber diese Form der Wertschätzung im Fußball ist heutzutage eine Währung namens Euro. Es ist aber kein Spieler der Welt wert, dass du als Verein finanziellen Irrsinn betreibst. Natürlich möchten Sportdirektoren und Trainer immer noch mehr Spieler kaufen, aber am Ende des Tages gilt der Spruch, der auch früher gegolten hat: Erfolg muss seriös und solide refinanziert sein. Es wird ja oft dann gesagt: 'Die alten Säcke da'. Aber diese alten Säcke haben schon früher nicht unbedingt alles falsch gemacht. Sie waren ja lange im operativen Geschäft, jetzt sitzen sie im Aufsichtsrat."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Fußball: So hoch waren die Strafen der deutschen Vereine in der Saison 2024/25 1 / 11 © IMAGO/Maximilian Koch Wer ist Strafenmeister der Saison 2024/25?

Das Abbrennen von Pyrotechnik sowie das Werfen von Gegenständen sind im Stadion weiterhin verboten. Dennoch verstoßen einige Fans regelmäßig gegen diese Regeln, was für die Vereine häufig Geldstrafen oder andere Sanktionen zur Folge hat. Solche Vorfälle werden dokumentiert und unter anderem auch auf Plattformen wie fussballmafia.de nachvollziehbar gemacht. ran zeigt euch, welches Team die höchste Strafe zahlen musste. © IMAGO/Jan Huebner Platz 10: Borussia Dortmund mit 350.150 Euro

Anzahl der Strafen: 8

Geahndete Vorfälle: 12

Geworfene Gegenstände: 7

Gezündete Pyro: 292 © IMAGO/Jan Huebner Platz 9: Karlsruher SC mit 374.220 Euro

Anzahl der Strafen: 4

Geahndete Vorfälle: 7

Geworfene Gegenstände: 18

Gezündete Pyro: 485 © IMAGO/Norbert Schmidt Platz 8: Fortuna Düsseldorf mit 379.650 Euro

Anzahl der Strafen: 15

Geahndete Vorfälle: 27

Geworfene Gegenstände: 3

Gezündete Pyro: 550 © IMAGO/Jan Huebner Platz 7: Dynamo Dresden mit 394.610 Euro

Anzahl der Strafen: 10

Geahndete Vorfälle: 19

Geworfene Gegenstände: 8

Gezündete Pyro: 720 © IMAGO/Noah Wedel Platz 6: Hannover 96 mit 444.200 Euro

Anzahl der Strafen: 8

Geahndete Vorfälle: 17

Geworfene Gegenstände: 150

Gezündete Pyro: 450 © IMAGO/kolbert-press Platz 5: VfB Stuttgart mit 485.000 Euro

Anzahl der Strafen: 3

Geahndete Vorfälle: 4

Geworfene Gegenstände: 1

Gezündete Pyro: 484 © IMAGO/osnapix Platz 4: Union Berlin mit 519.000 Euro

Anzahl der Strafen: 7

Geahndete Vorfälle: 14

Geworfene Gegenstände: 1

Gezündete Pyro: 412 © 2018 Getty Images Platz 3: Hamburger SV mit 623.555 Euro

Anzahl der Strafen: 12

Geahndete Vorfälle: 24

Geworfene Gegenstände: 3

Gezündete Pyro: 828 © IMAGO/Schüler Platz 2: Eintracht Frankfurt mit 709.600 Euro

Anzahl der Strafen: 5

Geahndete Vorfälle: 20

Geworfene Gegenstände: 27

Gezündete Pyro: 563 © IMAGO/DeFodi Images Platz 1: 1. FC Köln mit 924.355 Euro

Anzahl der Strafen: 18

Geahndete Vorfälle: 37

Geworfene Gegenstände: 11

Gezündete Pyro: 1.460

... die Rückkehr als Aufsichtsratsmitglied zum FC Bayern im Mai 2023: "Uli Hoeneß hat mich damals angerufen und gesagt, das funktioniert so nicht. Von Julian Nagelsmann, der eigentlich langjährig Trainer sein sollte, hatte man sich getrennt. Thomas Tuchel kam als Nachfolger, aber er hat zu keinem Zeitpunkt funktioniert in diesem Klub. Das alles hat zu Verwerfungen geführt. Uli sagte zu mir: Du musst mich unterstützen. Du musst mir helfen. Ich schaffe das nicht alleine." ... den umstrittenen Bayern-Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß: "Da muss ich mal eines sagen, unabhängig von mir: Der FC Bayern braucht nicht weniger Uli Hoeneß, er braucht mehr Uli Hoeneß. Wenn zwischendurch mal ein Zwist entsteht, dann entsteht er eben. Es gibt die bayerische Streitkultur. Die hat Uli mit mir bis zum Exzess betrieben, da sind manchmal die Türen aus den Angeln geflogen."

Franz Beckenbauer: Die besten Sprüche des Kaisers 1 / 29 © Bongarts/Getty Images Franz Beckenbauer: Die besten Sprüche des Kaisers

Mehr als eineinhalb Jahre ist es inzwischen her, dass Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren in Salzburg verstarb. Heute, am 11. September 2025, wäre der "Kaiser" 80 Jahre alt geworden. Ob als Spieler, Trainer, Funktionär oder TV-Experte - im Laufe der Jahre war Beckenbauer auch immer wieder für einen lockeren Spruch gut. ran hat die besten und kultigsten Aussagen der Legende gesammelt. © imago/WEREK "Ja gut, es gibt nur eine Möglichkeit: Sieg, Unentschieden oder Niederlage."

(auf Günther Jauchs Frage: "Wie ist denn ihre Prognose?") © imago images/WEREK "Damals hat die halbe Nation hinter dem Fernseher gestanden."

(über das WM-Finale 1990) © imago sportfotodienst "Am Ergebnis wird sich nicht mehr viel ändern, es sei denn, es schießt einer ein Tor"

(Beckenbauer als Co-Kommentator) © Getty Images "Geht's raus und spielt's Fußball!"

(taktische Anweisung als Trainer bei der WM 1990) © imago/Camera 4 "Die Schweden sind keine Holländer - das hat man ganz genau gesehen."

(nach einem Spiel der schwedischen Nationalmannschaft) © imago sportfotodienst "Ich bin immer noch am Überlegen, welche Sportart meine Mannschaft an diesem Abend ausgeübt hat. Fußball war’s mit Sicherheit nicht."

(nach einer Bayern-Niederlage) © imago/Sven Simon "Ich hab mal einen Stammbaum machen lassen: Die Wurzeln der Beckenbauers liegen in Franken. Das waren lustige Familien, alles uneheliche Kinder. Wir sind dabei geblieben." © imago/Sven Simon "Wissen Sie, wer mir am meisten Leid tat? Der Ball."

(über einen Auftritt der deutschen Nationalmannschaft) © IMAGO/Sven Simon "In einem Jahr hab ich mal 15 Monate durchgespielt."

(über seine Spielerkarriere) © imago/Contrast "Berkant Göktan ist erst 17. Wenn er Glück hat, wird er nächsten Monat 18."

(über den damaligen Bayern-Spieler Berkant Göktan) © IMAGO/Sammy Minkoff "Irgendeiner muss ja in dem Land was tun, wenn alle immer nur klagen, dass der Nachwuchs fehlt."

(zur Geburt seines fünften Kindes) © imago/Martin Hoffmann "Drei Punkte ist besser als in die Hose geschissen."

(nach einem wenig überzeugendem Sieg der Bayern über Arminia Bielefeld) © Bongarts "Das Beste an der ersten Halbzeit war, dass Mario Basler nicht erfroren ist."

(in der Halbzeit eines Winterspiels des FC Bayern) © Bongarts "Der Rehhagel ist ein erstklassiger Trainer - zumindest in der 2. Liga."

(über den ehemaligen Bayern-Trainer Otto Rehhagel) © imago sportfotodienst "Johan war der bessere Spieler, aber ich bin Weltmeister."

(Über Johan Cruyff - 2.v.li.) © imago sportfotodienst "Du, Rodolfo, lass es gut sein, ich bin von der anderen Fakultät."

(Zu Avancen des homosexuellen Ballett-Stars Rudolf Nurejew) © imago sportfotodienst "Lothar und ich hatten auch Meinungsverschiedenheiten. Ich hab mich immer durchgesetzt. Gott sei Dank, die Erfolge sprechen für sich."

(über Lothar Matthäus) © IMAGO/Sven Simon "Wir haben also dann Altpapier und Alteisen gesammelt, um zu den paar Pfennigen zu kommen, die damals ein Lederball gekostet hat. Dann haben wir endlich diesen Ball gehabt. Wir haben natürlich jeden Tag Fußball gespielt. Jeden Tag durfte ein anderer den Ball mit nach Hause nehmen und musste ihn dann einfetten."

(über seine Fußball-Kindheit) © Bongarts "Ich lass ihn hinten raus."

(Auf die Frage, wie er als Trainer mit Druck umgehe) © imago sportfotodienst "Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt alle kenne, die da heute spielen..."

(über das Bayern-Team, als neun Stammspieler fehlten) © IMAGO/Sven Simon "Ich hatte ein prima Leben damals in Amerika. Bis Günter Netzer kam und alles zerstörte."

(Netzer holte Beckenbauer von den New York Cosmos zum HSV) © imago sportfotodienst "Das ist eine andere Sportart, die wir spielen. Das ist nicht Fußball, das ist Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft, Altherrenfußball. Wenn einer Nachhilfeunterricht braucht, dann werde ich ihm noch etwas ganz anderes sagen. Ich stehe auch heute noch und die nächsten Tage zur Verfügung."

(nach einem 0:3 gegen Olympique Lyon in der Champions League) © 2010 Getty Images "Der WM-Ball ist ja kein Lederball mehr, sondern eine Mischung aus Marsstaub, Mondstaub, Gold und Platin."

(über "Jabulani", der Spielball der WM in Südafrika 2010) © imago/Camera 4 "Das ist der Kunst der Ärzte zu verdanken. Zu meiner Zeit wäre wohl noch eine Amputation nötig gewesen."

(über die schnelle Genesung von Giovane Elber und Jens Jeremies vor einem Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid) © imago sportfotodienst "Ich würde mich als Gelegenheitsarbeiter bezeichnen."

(Auf die Frage nach seiner genauen Berufsbezeichnung) © IMAGO/Sven Simon "Da ist man ein bisschen stolz, weil man auch etwas dazu beigetragen hat. Als Spieler, als Trainer, als Präsident und was weiß ich nicht noch was."

(über die Entwicklung des FC Bayern München) © imago sportfotodienst "Ich bin ja gelernter Versicherungskaufmann, stellen Sie sich mal vor, ich wäre heute noch jeden Tag in der Versicherung - gut, die Allianz wäre dann mit Abstand das größte Unternehmen der Welt." © not available "Ich mache ja nur deshalb seit 33 Jahren Fußball, weil ich nichts anderes kann. Wenn ich zum Beispiel einen Schopenhauer lese - ich verstehe ihn nicht."