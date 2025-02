Kein Sieger im Kellerkrimi: Kiel und Bochum kommen nicht vom Fleck

Vier Tore, harte Zweikämpfe, aber kaum Bewegung im Tabellenkeller: Holstein Kiel und der VfL Bochum treten nach einem Remis in einem rassigen Kellerduell der Bundesliga synchron auf der Stelle.

Der Tabellenvorletzte aus dem hohen Norden verpasste beim 2:2 (1:2) am Sonntag gegen das spielerisch überzeugendere Schlusslicht aus Westfalen den Sprung auf Rang 16, Bochum wartet weiter auf den ersten Auswärtssieg der Saison.

Den Blitzstart der Kieler per Handelfmeter von Steven Skrzybski zur Führung (3.) schüttelte Bochum schnell ab. Myron Boadu drehte mit einem Doppelpack binnen 123 Sekunden die Partie zugunsten der Gäste (37., 39.) - zum Bochumer Leidwesen verletzte sich der treffsichere Niederländer aber noch vor der Halbzeitpause am linken Oberschenkel. Im zweiten Durchgang glich dann Verteidiger David Zec per Kopf aus (50.).

Durch die Niederlage des 1. FC Heidenheim rückt Holstein immerhin bis auf einen Punkt an Rang 16 heran. Auch Bochum bleibt mit aktuell drei Zählern Rückstand auf den FCH in Reichweite, zumal der VfL noch zwei zusätzliche Punkte aus dem Skandalspiel bei Union Berlin erhalten könnte.