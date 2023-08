Freilich, wer schon einmal an der Wuhlheide in Berlin war, der weiß, dass jeder Spieler, der für Union aufläuft, als "Fußballgott" betitelt wird. Dennoch wird man das Gefühl nicht los, dass es bei Behrens tatsächlich so gemeint ist.

Die 70. Spielminute im Stadion An der Alten Försterei läuft. Zum dritten Mal trägt sich Kevin Behrens beim Auftaktspiel des 1. FC Union Berlin gegen den 1. FSV Mainz 05 in die Torschützenliste ein. Zum dritten Mal antwortet das Stadion "Behrens, Fußballgott" auf den Zuruf des Stadionsprechers Christian Arbeit.

Kevin Behrens von Union Berlin: Der etwas andere Fußballprofi

Denn "Behre", wie er liebevoll in Köpenick genannt wird, verkörpert so ein bisschen das, was der ganze Verein Union Berlin verkörpert. Er ist vielleicht nicht der talentierteste Stürmer und schon gar nicht der schillerndste. Aber in puncto Einsatzbereitschaft und Willen macht ihm kaum einer was vor. "Es nervt ihn, wenn er im Training am Tor vorbeischießt", gibt Trainer Urs Fischer zu Protokoll. Zeugnis von Behrens' Ehrgeiz.

Wenn in Fußball-Talkrunden mit Alkohol-Ausschank an ausgediente Ex-Profis festgestellt wird, dass der Bundesliga "echte Typen fehlen" würden, dann muss man eigentlich nur auf die Nummer 17 von Union schauen. Behrens ist zudem der erste Bundesliga-Spieler seit Beginn der detaillierten Datenerfassung (in der Saison 1998/99) dem drei Kopfballtore in einem Spiel gelangen, den bis Sonntag letzten Kopfball-Hattrick erzielte Markus Schroth für den Karlsruher SC im Jahr 1997.

Logisch, der gebürtige Bremer gibt nicht oft Interviews und fällt dementsprechend nicht oft auf, aber ein Unikat der Liga ist er dennoch. Nach seinem Dreierpack gegen Mainz fuhr er nicht etwa mit einem Sportwagen vom Hof, sondern mit seinem Fahrrad.