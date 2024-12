Die letzten beiden Liga-Partien konnten die "Roten Bullen" wiederum gewinnen und auch im Pokal steht das Team von Marco Rose im Viertelfinale. Am Freitagabend steht nun das Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München an ( ab 19:50 Uhr in SAT.1, auf Joyn , ran.de und in der ran-App).

Bei RB Leipzig geht es in dieser Saison Auf und Ab. Nach einem guten Saisonstart in der Bundesliga folgte ein Formtief und das frühe Champions-League-Aus.

...den Umgang mit dem Formtief: "Natürlich muss es auch mal knallen. Das gehört auch zum Fußball dazu. Du kannst ja nicht alles schönreden, wenn du Spiele verlierst, wenn die Ergebnisse nicht da sind. Gerade bei unserem Verein, der hoch ambitioniert ist und der hohe Ziele hat. Da ist es selbstverständlich, dass es auch mal hinter den Türen kracht und lauter wird, und dass man sich auch mal gegenseitig die Meinung geigt. Das ist was Positives. Es wäre schlimm, wenn alle ruhig wären und sich das alles über sich ergeben lassen würden. Das gehört absolut dazu. Aber nie im negativen Sinne, sondern wir haben immer versucht, positiv zu bleiben und Dinge anzusprechen, die wir einfach besser machen müssen. Das haben wir alles gemacht. Ich glaube schon, dass man in den letzten Spielen eine ganz klare Reaktion der Mannschaft gesehen hat."

...Trainer Marco Rose: "Er hat alles investiert für die Truppe. Er ist ruhig und sachlich geblieben. Wir wussten natürlich, dass so eine Phase mit vielen Dingen zusammenhängt. Gerade auch, wenn du so viele Spieler hast, die eigentlich Stammspieler sind, die dann ausfallen. Das macht schon was mit einer Truppe, das muss man ehrlich so sagen. Aber es gab nie irgendeinen Zeitpunkt, wo irgendjemand hier am Trainer oder am Trainerteam gezweifelt hat. Wir sind da zusammen durchgegangen. Ich glaube, man hat auch im Pokalspiel besonders gemerkt, wie die Reaktion nach dem Tor war, wo alle zum Trainer gelaufen sind. Wir sind ein eingeschworener Haufen, der komplett hinter seinem Trainer steht. Wir haben das jetzt zusammen durchgezogen. Sowas kann eine Truppe am Ende stärken."

...die bisherige Saison von RB Leipzig: "Es gab Anfang der Saison einige Höhen, wir sind sehr gut in die Saison gestartet. Gerade auch mit dem Sieg gegen Leverkusen. Wir hatten aber auch Tiefen mit dabei, gerade die letzte Phase war nicht sehr einfach. Wir hatten sehr viele verletzte Spieler, einen ganz engen Kader bei sehr vielen Spielen. Dann waren die Ergebnisse nicht dabei, die man sich erhofft hatte. Und dann ist es natürlich schwierig. Aber uns war klar, dass wir da nur zusammen rauskommen. Alle gemeinsam, mit dem Staff, mit dem Trainerteam und wir Jungs. Dass wir da vorangehen müssen, auf dem Platz und nur wir das auf dem Platz richten können. Ich finde, die Mannschaft hat in den letzten Spielen eine super Reaktion gezeigt. Wir haben uns nie irgendwie hängen lassen, egal in welchem Spiel. Wir haben das gemeinsam durchgestanden und ich finde, wir sind jetzt wieder auf den aufsteigenden Ast gekommen. Der Sieg gegen Frankfurt war enorm wichtig und es ist natürlich immer schöner, mit einem Sieg im Rücken nach München zu fahren."

...seine Führungsrolle im Verein: "Ich bin jetzt nicht unbedingt der extrem laute Typ. Man führt natürlich sehr, sehr viele Gespräche, das ist klar. Wenn du in der Kabine sitzt, mit den Spielern, ist es schon so, dass gerade die älteren Spieler viel miteinander kommunizieren. Diejenigen, die schon länger da sind, die diese Phasen vielleicht auch schon aus anderen Saisons kennen. Da ist es ganz klar, dass du ganz viel darüber sprichst, in einem guten Austausch mit den anderen Jungs bist und die Dinge ansprichst, die man als Truppe verbessern muss. Ob auf dem Platz oder neben dem Platz. Dass man Dinge anspricht, die vielleicht nicht gut laufen. Aber, ich bin jetzt nicht der Typ, der da rumbrüllt. Im Spiel kann es schon mal passieren, dass ich da mal rumschreie, weil ich total in meinem Tunnel bin. Aber ich bin eher der Typ, der versucht, die Dinge, vernünftig zu besprechen. Wo man dann auch gemeinsam an ein Ziel kommt, das ist eher das, wofür ich stehe. Aber klar, ich versuche in meiner Führungsrolle da auch mit voranzugehen, gerade in schwierigen Phasen.

...den Vorwurf, Leipzig-Fans seien nicht laut: "Von dem Vorwurf habe ich noch gar nicht viel mitbekommen. Ich bin jetzt auch nicht so viel auf Social Media unterwegs, wahrscheinlich habe ich das deswegen nicht gesehen. Aber ich finde, dass auch jetzt in der schwierigen Phase unsere Fans extrem hinter uns standen. Sie haben uns extrem gepusht, nach Niederlagen trotzdem kein böses Wort verloren. Ich kann mich erinnern, nach der 1:5-Niederlage gegen Wolfsburg waren wir auf einer Weihnachtsfeier, wo Tausende Fans da waren, und da hast du keine Pfiffe, kein böses Wort gehört. Da sind unsere Fans großartig. Sie verstehen, dass so eine Phase auch mal passieren kann. Es ist wichtig, nicht nur wenn alles rund läuft, zusammenzustehen. Also ich finde unsere Fans top, auch wie sie uns die letzten Spiele vorangepeitscht haben. Das kriegst du natürlich auf dem Platz mit. Gegen Frankfurt im Pokal war es ganz besonders, die Fans haben 90 Minuten Vollgas gegeben."

...das frühe Champions-League-Aus: "Das ist eine Riesen-Enttäuschung. Gerade für uns, weil wir es in den letzten Jahren immer geschafft haben, mindestens ins Achtelfinale zu kommen. [...] Das wird uns sicherlich noch längere Zeit beschäftigen, das darf uns auch nicht nochmal passieren. Aber es ist jetzt passiert und wir müssen jetzt einfach den Fokus nach vorne richten. Wir haben noch zwei Spiele, wir wollen auf gar keinen Fall nach acht Spieltagen mit null Punkten da stehen. Wir wollen versuchen, in den letzten beiden Champions-League-Spielen nochmal alles rauszuholen und sechs Punkte zu holen. Und dann den vollen Fokus auf den Pokal und die Bundesliga richten."

...das anstehende Duell gegen den FC Bayern: "Spiele gegen Bayern in der Allianz Arena sind natürlich immer etwas ganz Besonderes. Sie spielen diese Saison Top-Fußball und haben brutal gute Offensivspieler. Das wird natürlich eine Aufgabe. Aber wir fahren mit einem guten Gefühl hin. Die letzten Male hat es in München ganz gut geklappt. Wir haben uns gesagt, wir werden nochmal alles rausholen, nochmal alles auf dem Platz geben und eine gute Leistung bringen. Und dann werden wir am Ende sehen, wofür es reicht. Aber wir werden dahin fahren, und natürlich versuchen, das Spiel zu gewinnen, um den Abstand zu verkürzen. Das ist natürlich unser Ziel. Auch wenn man sagen muss, dass Bayern diese Saison nochmal ein-zwei Schippen draufgelegt hat."

...Jamal Musiala: "Er ist jetzt schon in seinem jungen Alter einer der besten Spieler in Europa, auch weltweit. Diese Fähigkeiten, die er hat, die besitzen nicht viele. Gerade in den engen Räumen, seine Technik, die Schnelligkeit mit dem Ball. Er ist sehr torgefährlich und bereitet auch Tore vor. Er bringt eigentlich das Komplettpaket mit, was so einen modernen Top-Fußballer ausmacht. Ich glaube, dass seine Karriere noch ganz steil bergauf gehen wird. Er ist erst am Anfang seiner Karriere und spielt schon seit Jahren auf diesem Niveau. Und er wird immer besser und besser. Er ist ein top, top Spieler."