FC Bayern vs. RB Leipzig: David Raum vor Comeback - Xavi Simons muss sich gedulden

Raum hatte sich Anfang Oktober eine Bandverletzung im rechten Fußgelenk zugezogen, war operiert worden und seither ausgefallen. Für Spielmacher Xavi Simons , der sich ebenfalls nach einer Bänderblessur im Sprunggelenk im Aufbau befindet, kommt das letzte Spiel des Jahres zu früh. Die Mittelfeldspieler Kevin Kampl und Amadou Haidara plagten zuletzt muskuläre Probleme, ihr Einsatz am Freitagabend ist noch offen.

Nationalspieler David Raum könnte nach längerer Verletzungspause zum Jahresende sein Comeback für RB Leipzig geben. Wie Trainer Marco Rose am Donnerstag mitteilte, werde der Linksverteidiger mit zum Auswärtsspiel am Freitag bei Rekordmeister Bayern München reisen und für "fünf, zehn oder 15 Minuten eine Option sein".

Kane pünktlich zum Leipzig-Knaller einsatzbereit

In München wartet auf Rose und Co. unter anderen Bayerns Star-Stürmer Harry Kane, der nach einem Muskelfaserriss zurückkehren soll. Leipzigs Coach wies derweil auf die Bedeutung des Engländers für das Spiel der Münchner hin. "Da braucht es dann schon im Zentrum einen, der abnimmt. Und man sieht sofort, wenn der fehlt. Und man sieht auch sofort, wenn der wieder da ist. Der braucht keine lange Anlaufzeit. Das ist halt ein Weltklasse-Stürmer", sagte Rose.

Leipzig hat sich indessen nach seiner Talfahrt wieder etwas stabilisiert, zuletzt gab es zwei Bundesliga-Siege in Serie. Um zum Jahresabschluss auch den Tabellenführer (die aktuelle Bundesliga-Tabelle) zu ärgern, gab Rose die Marschrichtung vor. "Wir fahren da schon mit einem guten Gefühl hin. Wir werden alles probieren. Wir werden versuchen, es den Bayern so schwer wie möglich zu machen", so der 48-Jährige: "Wir müssen laufen wie die Hasen, unglaublich fleißig sein - und unsere Chancen auch nutzen."