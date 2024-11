Der Bann ist gebrochen - Holstein Kiel jubelt über seinen historisch ersten Bundesliga-Sieg.

Der Aufsteiger um Trainer Marcel Rapp erkämpfte sich am 9. Spieltag der deutschen Eliteliga mit einem 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim einen ganz wichtigen Mutmacher und ist damit endgültig im Fußball-Oberhaus angekommen.

Abwehrkante Patrick Erras traf in einer hitzigen Partie per Kopf zur Führung der Hausherren (28.) und ließ den Großteil der 14.405 Zuschauer im Holstein-Stadion vom ersten Sieg eines Klubs aus Schleswig-Holstein in der Bundesliga träumen. Heidenheim drängte danach beharrlich auf den Ausgleich - dem Team von Trainer Frank Schmidt fehlte aber die zündende Idee, um den Abwehrblock der Norddeutschen zu überwinden.

Kiel rückt mit nun fünf Punkten wieder näher an die Nichtabstiegsplätze heran, Heidenheim ist vier Ligaspiele ohne Sieg und tritt auf der Stelle.

Beide Teams hatten vor ihrem Aufeinandertreffen schmerzliche Pokalniederlagen bei Zweitligisten einstecken müssen, Kiel unterlag in Köln (0:3), der FCH bei Hertha BSC (1:2).

Der Druck in der Liga lag bei den Kielern, die ihre Erstligatauglichkeit weiter beweisen wollen. Trainer Rapp hatte betont, sein Team sei nah dran am ersten Sieg.