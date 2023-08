Anzeige Im Interview mit ran spricht Bayern-Star Kingsley Coman vor dem Bundesliga-Auftakt bei Werder Bremen (Freitag, ab 19.30 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, auf ran.de und in der ran-App) über die holprige vergangene Saison, die Emotionen bei der Last-Minute-Meisterschaft und die Ziele für die neue Spielzeit. Von Timm Kraeft Kingsley Coman ist schon jetzt einer der erfolgreichsten Fußballer: Der Franzose gewann die Champions League sowie die Klub-WM und wurde zudem in jedem Jahr als Profi Landesmeister. Zweimal mit seinem Heimat-Klub Paris St. Germain, danach dreimal mit Juventus Turin und seit seinem Wechsel 2016 achtmal in Folge mit dem FC Bayern. Allerdings wäre diese Serie in der vergangenen Achterbahn-Saison beinahe gerissen. Daher hat sich Coman für die neue Spielzeit, die am Freitag mit dem Eröffnungsspiel bei Werder Bremen (Freitag, ab 19.30 Uhr live in SAT.1) beginnt, viel vorgenommen. Im Interview mit ran spricht der 27-Jährige über die Last-Minute-Meisterschaft, seine Ziele für die kommende Saison und die Erlebnisse auf der Asienreise der Bayern, über die ran direkt nach der Partie in Bremen in einer großen Doku berichtet ("Big in Japan – der FC Bayern auf Asientour, ab 23 Uhr in SAT.1).

Anzeige

Kingsley Coman über... ... die Last-Minute-Meisterschaft: "Es war klar: Sollte Dortmund nicht gewinnen, dann darf es auf keinen Fall an uns liegen, dann müssen wir in Köln unbedingt die drei Punkte holen, denn sonst wäre eine verpasste Meisterschaft noch einmal schmerzhafter gewesen. Aber dann kam Jamal und hat das 2:1 gemacht. Das war der Wahnsinn, im Stadion ging es richtig ab. Aber ich will diese Situation nicht jedes Jahr haben, weil es bedeutet, dass man bis zum Ende zittern muss." ... die Probleme in der vergangenen Saison: "Das Gute am Fußball ist, dass es laufend weitergeht, so dass die negativen Ereignisse schnell vergessen sind. Alles, was letztes Jahr passiert ist, ist Vergangenheit. Am Ende haben wir aus den Fehlern gelernt. Jetzt wissen wir, dass wir das ganze Jahr bereit sein müssen. Und dass wir alles geben müssen, um in der Champions League erfolgreich zu sein. Das gilt auch für den Pokal und die Bundesliga. Am Ende liegt es an uns Spielern."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

... das Aus in der Champions League gegen Manchester City: "Ein 0:3 aus dem Hinspiel aufzuholen, ist sehr schwer. Aber ich glaube wirklich, dass wir nicht schlecht gespielt haben. Nur haben wir ein paar Fehler gemacht, die man sich auf diesem Level nicht erlauben darf. Und wir haben ein paar Torchancen vergeben. Wenn wir die gemacht hätten, wäre vieles anders gewesen. Aber Manchester City war eine der besten Mannschaften letztes Jahr und eine der besten, gegen die ich in meiner Karriere je gespielt habe." ... die Ziele in der neuen Saison: "Wir müssen besser als letzte Saison spielen. Oder zumindest besser als in der Rückrunde, weil in der Hinrunde waren wir gut, wenn auch nicht perfekt. Wir müssen besser werden in der Bundesliga, mehr Punkte holen und möglichst das Finale des DFB-Pokals und der Champions League erreichen." ... den Saisonauftakt: "Bremen hat eine sehr gute Mannschaft. Ich erinnere mich an letzte Saison dort, das war ein schweres Spiel. In Bremen ist es nie einfach zu spielen. Aber wir werden alles geben, um zu gewinnen." ... die Asienreise des FC Bayern: "Es war sehr schön auf der Reise, auch wenn man am Anfang wegen des Jetlags etwas müde war. Ich war zum ersten Mal in Japan und habe auch einiges von Tokio gesehen, die Stadt mit ihrer Skyline ist großartig . Wir hatten auch die Gelegenheit, mit der Mannschaft in einem typisch japanischen Restaurant essen zu gehen. Ansonsten hatten wir einige Marketingtermine und haben natürlich viel trainiert, das war sehr gut."

Das Ranking der Dauerkarten-Preise

Die Differenz zwischen der günstigsten und der teuersten Stehplatz-Dauerkarte für die 18 Bundesliga-Stadien liegt bei mehr als 100 Euro. Welcher Verein überraschenderweise die teuersten Karten anbietet? ran zeigt das Ranking der Dauerkarten-Preise. © Getty Images Rang 18: TSG Hoffenheim

150 Euro für eine Stehplatz-Dauerkarte.

Sitzplatz-Dauerkarte: 262 Euro bis 584 Euro. © 2023 Getty Images Rang 17: VfL Wolfsburg

160 Euro für eine Stehplatz-Dauerkarte.

Sitzplatz-Dauerkarte: 250 Euro bis 490 Euro. © 2023 Getty Images Rang 16: 1. FC Heidenheim

165 Euro für eine Stehplatz-Dauerkarte.

Sitzplatz-Dauerkarte: 355 Euro bis 455 Euro. © Eibner Rang 15: FC Bayern München

165 Euro für eine Stehplatz-Dauerkarte.

Sitzplatz-Dauerkarte: 385 Euro bis 840 Euro. © MIS Rang 14: 1. FSV Mainz 05

189 Euro für eine Stehplatz-Dauerkarte.

Sitzplatz-Dauerkarte: 359 Euro bis 699 Euro. © 2023 Getty Images Rang 13: Bayer 04 Leverkusen

190 Euro für eine Stehplatz-Dauerkarte.

Sitzplatz-Dauerkarte: 290 Euro bis 440 Euro. © 2023 Getty Images Rang 12: Eintracht Frankfurt

190 Euro für eine Stehplatz-Dauerkarte.

Sitzplatz-Dauerkarte: 455 Euro bis 780 Euro. © 2023 Getty Images Rang 11: FC Augsburg

199 Euro für eine Stehplatz-Dauerkarte.

Sitzplatz-Dauerkarte: 349 Euro bis 629 Euro. © Getty Images Rang 10: SV Werder Bremen

202 Euro für eine Stehplatz-Dauerkarte.

Sitzplatz-Dauerkarte: 320 Euro bis 755 Euro. © 2023 Getty Images Rang 9: SC Freiburg

210 Euro für eine Stehplatz-Dauerkarte.

Sitzplatz-Dauerkarte: 399 Euro bis 779 Euro. © Getty Images Rang 8: Borussia Mönchengladbach

210 Euro für eine Stehplatz-Dauerkarte.

Sitzplatz-Dauerkarte: 400 Euro bis 745 Euro. © 2023 Getty Images Rang 7: 1. FC Union Berlin

221 Euro für eine Stehplatz-Dauerkarte.

Sitzplatz-Dauerkarte: 510 Euro bis 765 Euro. © 2023 Getty Images Rang 6: VfL Bochum

225 Euro für eine Stehplatz-Dauerkarte.

Sitzplatz-Dauerkarte: 420 Euro bis 645 Euro. © 2023 Getty Images Rang 5: VfB Stuttgart

227,50 Euro für eine Stehplatz-Dauerkarte.

Sitzplatz-Dauerkarte: 360 Euro bis 804 Euro. © 2023 Getty Images Rang 4: RB Leipzig

228 Euro für eine Stehplatz-Dauerkarte.

Sitzplatz-Dauerkarte: 331 Euro bis 924 Euro. © Getty Images Rang 3: 1. FC Köln

238 Euro für eine Stehplatz-Dauerkarte.

Sitzplatz-Dauerkarte: 489 Euro bis 978 Euro. © Getty Images Rang 2: Borussia Dortmund

250 Euro für eine Stehplatz-Dauerkarte.

Sitzplatz-Dauerkarte: 460 Euro bis 860 Euro. © HJS Rang 1: SV Darmstadt 98

256 Euro für eine Stehplatz-Dauerkarte.

Sitzplatz-Dauerkarte: 576 Euro bis 799 Euro. © Getty Images