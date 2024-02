Wichtig also, dass Toptorjäger Selke (fünf Treffer) vor dem Nachbarschaftsduell gegen Bayer Leverkusen im Teamtraining zurück ist. Ob es nach seiner Fußverletzung für Sonntag (15:30 Uhr im Liveticker) reicht, ist zweifelhaft - ebenso wie die Chance, gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter zu punkten. Spätestens aber im Derby bei Borussia Mönchengladbach soll das wieder gelingen. Denn der Klassenerhalt, so Selke, "wird uns nicht geschenkt, wir sehen ja auch die Entwicklung von Mainz".

Die Nullfünfer wurden nämlich von Bo Henriksen wachgeküsst. Bei dessen Trainer-Debüt gegen den FC Augsburg (1:0) feierten die Rheinhessen den ersehnten zweiten Saisonsieg. Eine Woche später in Leverkusen (1:2) präsentierte sich der FSV ebenfalls stark, ging nach einem Torwartfehler aber leer aus.

Nun möchten die Mainzer am Samstag gegen Mönchengladbach (15.30 Uhr im Liveticker) in die Erfolgsspur zurückkehren und sich mindestens für eine Nacht an den Kölnern vorbeischieben. "Jedes Spiel wird ein Finale für uns", kündigte Henriksen an.