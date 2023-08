Paul-Philipp Besong

Ein kleiner Hoffnungsschimmer wäre vielleicht in der 2. Mannschaft des BVB zu finden. Der 22-jährige Paul-Philipp Besong ist nach Dortmund zurückgekehrt, nachdem er vergangene Saison fünf Tore in der 3. Liga für den FC Erzgebirge Aue erzielte. Nun will er in die Bundesliga: "Das ist natürlich ein Ziel und ein unglaublicher Traum, den man seine ganze Jugend hatte." © Chai v.d. Laage