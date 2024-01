Anzeige

Bayer Leverkusen gewinnt das Top-Spiel in Leipzig am Samstagabend nach einer beeindruckenden Aufholjagd. Die Mannschaft ist gefestigt und glaubt an sich. Nun bietet sich der Truppe von Xabi Alonso eine historische Chance. Ein Kommentar.

Von Christian Stüwe

Was war das für ein Top-Spiel am Samstagabend!

RB Leipzig und Bayer Leverkusen lieferten sich ein rassiges Duell, das die Werkself nach zweimaligem Rückstand durch ein Tor von Piero Hincapie in der Nachspielzeit mit 3:2 gewann.

Trotz bärenstarker Leipziger, die nach der bitteren Niederlage zuletzt gegen Frankfurt Wiedergutmachung wollten. Trotz der Ausfälle einiger Leistungsträger. Trotz einer für Leverkusener Verhältnisse eher schwachen ersten Hälfte.

Schon in der vergangenen Woche hatte Bayer in Augsburg in der Nachspielzeit gewonnen. Was belegt, dass die von Trainer Xabi Alonso hervorragend eingestellte Mannschaft fest an sich glaubt, enorm gefestigt ist - und eben auch das Glück des Tüchtigen hat.

Unterm Strich kann man festhalten: Wer solche Spiele gewinnt, wird Deutscher Meister!