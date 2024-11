"Kopfballmonster Musiala": Pressestimmen zu Borussia Dortmund vs. FC Bayern

Nach dem Spiel gehörten natürlich den Münchner Retter Musiala die Schlagzeilen, zumal er mit einem weiteren Tor per Kopf seine neu gewonnene Stärke demonstrierte. Einziger Wermutstropfen für die Münchner war das frühe, verletzungsbedingte Aus für Starstürmer Harry Kane.

Der Nationalspieler köpfte den späten Ausgleichstreffer für den Rekordmeister im Signal Iduna Park, nachdem der BVB zunächst schon in der erste Halbzeit durch Jamie Gittens zwischenzeitlich in Führung ging.

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze

Kicker: "Musialas nächstes Kopfballtor: Bayern rettet spätes Remis in Dortmund. Der FC Bayern bleibt in der Bundesliga weiterhin ungeschlagen. Beim Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund brauchte es dafür aber ein spätes Kopfballtor von Jamal Musiala."

Spiegel: "Musiala rettet Bayern-Remis in Dortmund – Kane verletzt raus. Beinahe hätte die Dortmunder Heimstärke selbst den FC Bayern in die Knie gezwungen, dann zeigte sich Jamal Musiala erneut kopfballstark. Sorgen bereitet den Münchnern eine Verletzung von Harry Kane."

Süddeutsche Zeitung: "Musiala bringt wütende Bayern zurück und rettet das 1:1. Ein Tor von Gittens beschert dem flinken BVB in der ersten Hälfte die Führung gegen die Münchner. Weil Kane vom Feld muss, fehlt den Bayern vorne ein Zielspieler. Der Ausgleich gelingt trotzdem."

Der Westen: "BVB-Fans stocksauer - DIESE Szene lässt sie ausflippen. Leroy Sane legt sich einen Freistoß aus knapp 19 Metern bereit, trifft jedoch nur in die Mauer. Der Ball landet bei Michael Olise, der auf Musiala flankt und so das 1:1 vorbereitet. Doch zuvor wurde Niklas Süle am Kopf getroffen – Schiedsrichter Sven Jablonski unterbrach jedoch nicht und ließ die Partie weiterlaufen."

Guardian (England): "Der Klassiker - Musialas später Ausgleich für die Bayern verhindert BVB-Sieg"

AS (Spanien): "Siempre Musiala! Der Kopfball des Bayern-Stars glich das frühe Tor von Gittens aus und rettete einen Punkt im ersten Klassiker der Saison. Kane ging verletzt vom Platz."

Marca (Spanien): "Geteilte Punkte in einem hochintensiven Klassiker: Borussia Dortmund ging in der ersten Halbzeit durch einen genialen Moment von Gittens in Führung, ehe Musiala fünf Minuten vor Schluss mit einem Kopfball den Ausgleich erzielte."

Blick (Schweiz): "Kopfballmonster Musiala rettet den Bayern einen Punkt. Borussia Dortmund und Bayern München trennen sich im deutschen Klassiker 1:1. Jamal Musiala sorgt kurz vor Schluss für den verdienten Ausgleich der Münchner."