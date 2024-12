FC Bayern: Toni Kroos spricht Warnung wegen Jamal Musiala aus

Jamal Musiala ist derzeit nicht nur in Didi Hamanns, sondern in aller Munde! Der Jungstar des FC Bayern München scheint von Spiel zu Spiel noch besser zu werden.

Bayern-Kader zu schwach?

Dabei kritisiert der einstige Spieler von Real Madrid indirekt auch den Kader der Bayern: "Die letzten ein, zwei Jahre war er auch schon extrem wichtig für sie, aber da hatten sie schon Spieler drumherum, die auch in der Lage waren, Sachen zu kreieren."

In zehn Einsätzen gelangen Musiala in dieser Bundesliga-Saison bereits sechs Treffer sowie zwei Assists. In seinen bisherigen fünf Champions-League-Einsätzen traf Musiala einmal und bereitete zwei weitere Tore vor. In drei DFB-Pokal-Spielen traf der erst 21-Jährige ebenso häufig.