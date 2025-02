Vincenzo Grifo hält den SC Freiburg im Rennen um Europa. Der Italiener erzielt per Kopf das Siegtor gegen den 1. FC Heidenheim.

Der SC Freiburg bleibt im Rennen um Europa dank eines mühsamen Arbeitssiegs auf Kurs. Das Team von Trainer Julian Schuster bezwang den abstiegsbedrohten 1. FC Heidenheim in einer schwachen Partie verdient mit 1:0 (1:0) und bleibt mit nun 33 Punkten auf Tuchfühlung zu den Champions-League-Rängen. Der Negativlauf vom Jahresbeginn scheint nach dem zweiten Sieg in Folge endgültig überwunden.

Vincenzo Grifo (30.) gelang das goldene Tor, Königstransfer Jan-Niklas Beste kam zu einem Kurzeinsatz. Für Heidenheim wird die Luft im Keller nach nur einem Sieg aus den letzten 15 Ligaspielen immer dünner. Noch liegt das Team von Frank Schmidt zwar auf dem Relegationsplatz, doch Holstein Kiel könnte am Sonntag mit einem Sieg im ultimativen Kellerduell mit Bochum vorbeiziehen. Am Donnerstag geht es erstmal in den Play-offs der Conference League zum FC Kopenhagen.

Kurz vor Ende des Transferfensters hatte Freiburg Flügelspieler Beste für acht Millionen Euro von Benfica Lissabon zurück in die Bundesliga geholt. Ausgerechnet bei der Rückkehr ging es gleich gegen den Ex-Klub. "Das ist dann Zufall. Ich freue mich einfach", sagte Beste. Es werde "schon speziell". Doch der 26-Jährige musste im Europa-Park-Stadion auf der Bank Platz nehmen.