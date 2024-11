Leon Goretzka stand beim 1:0 gegen den FC St. Pauli in der Startelf und bekam viel Lob, dürfte beim FC Bayern München perspektivisch aber dennoch kaum eine Rolle spielen

aus Hamburg berichtet Oliver Jensen

Plötzlich schien er wieder wichtig zu sein. Völlig unerwartet beorderte Vincent Kompany beim 1:0 gegen den FC St. Pauli Leon Goretzka in die Startelf - zum ersten Mal in dieser Saison. Im vergangenen Sommer schien es noch so, als hätte er keine Zukunft beim FC Bayern. Die Verantwortlichen rieten ihm öffentlich zu einem Weggang. Doch Goretzka blieb.

Zumindest auf dem Papier ist die jüngere Entwicklung positiv: In den vergangenen vier Bundesligaspielen kam er immer zum Einsatz - dreimal als Einwechselspieler, nun in der Anfangsformation. Welche Überlegung dahintersteckte?

"Wir haben immer darüber gesprochen, wie wichtig es für uns ist, dass jede Position doppelt besetzt ist", sagte Kompany auf Nachfrage von ran. "Im Sommer war es nicht einfach für Leon, da müssen wir nicht drum herumreden. Aber wir haben danach gesehen, dass er immer weiter gearbeitet hat. Er hat sich diese Chance verdient und hat natürlich auch die Qualität."