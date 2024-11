Mehrere Bundesliga-Teams sollen die frustrierende Situation von Mats Hummels bei der AS Rom genau beobachten. Die Fans der Roma bitten den Weltmeister mittlerweile sogar um Verzeihung. Schuld sei ein anderer.

Zu sagen, dass es für Mats Hummels bei der AS Rom nicht rund läuft, wäre noch maßlos untertrieben.

In zwölf möglichen Pflichtspielen kam der Innenverteidiger nur einmal zum Einsatz und spielte insgesamt nur 23 Minuten für seinen neuen Verein - inklusive eines Eigentors. In der Europa-League-Partie der Römer gegen Union Saint-Gilloise (1:1) am Donnerstag saß der 35-Jährige wieder Mal 90 Minuten auf der Bank.

Deshalb ist es wenig verwunderlich, dass bereits über einen Abgang des Weltmeisters im Winter spekuliert wird. Die "Gazzetta dello Sport" berichtete nun, dass mehrere Bundesligisten die Situation von Hummels genau beobachten würden und eventuell Interesse an einer schnellen Rückholaktion hätten.

Namen nannte die Sportzeitung nicht, dennoch erscheint die Vorstellung von einer Rückkehr realistisch. Im Sommer sollen unter anderem der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen interessiert gewesen sein.

Die Fans der Roma geben indes größenteils nicht Hummels, sondern dem umstrittenen Trainer Ivan Juric die Schuld an der Situation.