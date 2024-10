Mats Hummels erlebt ein Horror-Debüt im Trikot der AS Rom und wird im Anschluss mit Kritik überhäuft.

Fast zwei Monate ist es inzwischen her, dass Mats Hummels einen Vertrag bei der AS Rom unterzeichnet hat. Seit dem 4. September musste sich der Weltmeister von 2014 gedulden, bekam nicht eine einzige Minute Spielzeit.

"Ich schaue mir an, wer besser drauf ist und entscheide dann. Auf das Alter und den Lebenslauf achte ich nicht. Ich schaue nur, wer mir größeres Vertrauen gibt", hatte Trainer Ivan Juric unlängst seine Entscheidung gegen den Deutschen begründet.

Doch nun war es endlich soweit. Im Spiel gegen die AC Florenz wurde der Innenverteidiger in der 67. Minute eingewechselt. Noch mehr hätte sein Debüt im Trikot der AS Rom aber wohl nicht schief laufen können.

Bei seinem ersten Einsatz nach fast zweimonatiger Wartezeit köpfte Hummels einen Kopfball von Christian Kouame nach einer Ecke unglücklich zum Endstand ins eigene Tor (71.). Der frühere Dortmunder war erst vier Minuten zuvor nach Gelb-Rot für Mario Heromoso als Ersatz für den Argentinier Paulo Dybala eingewechselt worden.

Als der Ball im Netz lag, sackte Mats Hummels in die Knie, stützte seine Arme in die Hüften und lächelte bitter in den Himmel. Sein Eigentor als Schlusspunkt einer Klatsche sorgte nicht nur bei ihm selbst für Enttäuschung. Die Kritik ließ nach dem 1:5 (1:3) im Serie-A-Heimspiel gegen die AC Florenz nicht lange auf sich warten.