Medien: Bayerns Coman vor Wechsel nach Saudi-Arabien

Beim FC Bayern kommt kurz vor dem Saisonstart offenbar noch einmal Bewegung in den Kader. Wie unter anderem Sky und Bild übereinstimmend berichten, soll sich Kingsley Coman mit Al-Nassr über einen Wechsel nach Saudi-Arabien einig sein. Demnach sollen auch die Münchner bereit sein, den Franzosen zu verkaufen. Im Gespräch sei eine Ablöse um die 30 Millionen Euro.

Flügelstürmer Coman spielt seit 2015 für den Fußball-Rekordmeister, sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2027. Bei der Klub-WM in den USA hatte Coman, um dessen Abschied es schon länger Gerüchte gibt, zuletzt noch betont, gerne in München bleiben zu wollen. Bei Al-Nassr, dem Klub von Cristiano Ronaldo, könnte der 29-Jährige Berichten zufolge zwischen 20 und 25 Millionen Euro netto verdienen.