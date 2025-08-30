Medien: Jackson-Leihe zum FC Bayern droht zu scheitern

Fußball-Rekordmeister Bayern München droht wohl sein nächstes Transferziel zu verpassen. Wie zuerst The Athletic berichtete, will der FC Chelsea einer Leihe von Nicolas Jackson nach München nun doch nicht zustimmen. Grund dafür soll die Verletzung von Liam Delap sein, der Stürmer hatte sich am Samstag bei Chelseas 2:0-Sieg gegen den FC Fulham wohl am Oberschenkel verletzt.

Chelseas Teammanager Enzo Maresca sagte nach Abpfiff, der Engländer könne bis zu acht Wochen ausfallen. "Transfers sind dann in trockenen Tüchern, wenn Unterschriften da sind", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl vor der Partie beim FC Augsburg bei Sky: "Der Junge ist da, jetzt schauen wir, was passiert. Wir werden uns damit nach dem Spiel in Ruhe beschäftigen."

Die Bayern hatten sich mit den Londonern auf eine einjährige Leihe samt Kaufoption für den Jackson geeinigt. Der senegalesische Stürmer, der zuletzt nicht mehr Teil von Marescas Premier-League-Kader war, war am Samstag bereits in München angekommen, um seinen Medizincheck zu absolvieren.