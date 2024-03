Meisterfeier rückt näher: Bayer Leverkusen trotzt starkem SC Freiburg

Bayer Leverkusen kann die Meisterfeier planen. Unbeeindruckt von den Verfolgungsversuchen des FC Bayern gewann der Spitzenreiter am Sonntag 3:2 (2:1) beim SC Freiburg und eilt seinem ersten Titelgewinn in der Fußball-Bundesliga entgegen.

Nach wie vor winkt den Leverkusenern das Triple. Im DFB-Pokal steht Bayer im Halbfinale, in der Europa League im Viertelfinale. Nach dem emotionalen Erfolg gegen Qarabag Agdam (3:2) am vergangenen Donnerstag trifft Leverkusen in der Runde der besten Acht im April auf West Ham United trifft. An dem Premier-League-Klub aus London war der SC unter der Woche klar gescheitert (0:5).