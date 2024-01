Anzeige Der Trainer von Union Berlin ist nach seiner Tätlichkeit gegen Bayern-Profi Leroy Sane eigentlich nicht mehr tragbar. Wenn das DFB-Sportgericht Nenad Bjelica wie erwartet lange sperren wird, müssen die Eisernen handeln. Ein Kommentar. Von Martin Volkmar Vor dem Spiel beim FC Bayern hatte sich Nenad Bjelica in einem großen Interview noch beklagt, dass ihn deutsche Experten wie Lothar Matthäus bei seiner Vorstellung als Trainer von Union Berlin als "Nobody" bezeichnet hatten. Seine Konsequenz daraus: "Ich arbeite daran, dass man mich besser kennenlernt." Dies ist dem Kroaten am Mittwochabend in München schlagartig gelungen, allerdings nicht so wie von ihm erhofft. Denn nach seiner Handgreiflichkeit gegen Bayern-Profi Leroy Sane, dem er bei einer Rangelei an der Seitenlinie zweimal ins Gesicht griff, kennt Bjelica hierzulande jeder Fußball-Fan. Es ist allerdings eine äußerst unrühmliche Popularität. Tätlichkeiten von Trainern gab es in den mehr als 60 Jahren Bundesliga äußerst selten, und wenn, dann wurden sie hart bestraft. Der Vergleich zum damaligen Duisburger Norbert Meier drängt sich auf, der nach seinem Kopfstoß gegen den Kölner Albert Streit Ende 2005 mit einer Zwangspause von drei Monaten plus Geldstrafe belegt wurde.

Nenad Bjelica: Halbes Jahr Sperre möglich Ganz so drastisch dürfte die Sanktion gegen Bjelica vermutlich nicht werden, Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe rechnet mit vier bis sechs Wochen Auszeit. Feststeht das aber noch lange nicht, denn laut Regelwerk wäre sogar ein halbes Jahr Sperre möglich. Und man kann davon ausgehen, dass das DFB-Sportgericht eher ein hartes Urteil fällen wird, da Bjelica seine Vorbildfunktion als Chefcoach in der höchsten Spielklasse aufs Gröbste verletzt hat. Erschwerend kommt noch die fehlende Reue hinzu, denn der 52-Jährige entschuldigte sich hinterher zwar bei seiner Mannschaft, explizit aber nicht bei seinem Opfer.

Bjelica sendet verheerendes Signal Auch wenn er tatsächlich von Sane provoziert worden sein sollte, darf jemand in seinem Alter und seiner Funktion nicht dermaßen die Nerven verlieren. Weil diese Form der Selbstjustiz ein verheerendes Signal an alle anderen Übungsleiter bis hinunter zur Kreisliga aussendet. Für die Union-Bosse, die sich nach dem Spiel in München im Gegensatz zu den gestandenen Spielern wie Robin Gosens und Kevin Vogt vor einem Kommentar drückten, ist es daher äußerst hilfreich, dass der DFB noch diese Woche Klarheit über die Bestrafung Bjelicas schaffen will.

FC Bayern vs. Union Berlin: Einzelkritiken der FCB-Stars

Der FC Bayern München schlägt Union Berlin mit 1:0 in einem hart umkämpften Spiel. Die Einzelkritiken der Profis des FCB. © ULMER Pressebildagentur Manuel Neuer

Mal wieder kaum beschäftigt, da die Berliner wie so viele Gästemannschaften vorrangig Beton anrühren. Kann Hollerbachs Flanke kurz nach dem 1:0 nicht festhalten, klärt aber dann mit seiner zweiten Aktion. Auch bei der größten Union-Chance durch Roussilon (71.) mit einer ganz wichtigen Rettungstat. ran-Note: 2 © Michaela Merk Konrad Laimer

Der Österreicher spielt wie gewohnt wieder hinten rechts. Versucht nach vorne anzukurbeln. Zeigt aber in der Rückwärtsbewegung bei einigen Unsicherheiten, dass er eigentlich eben kein Verteidiger ist. Geht nach 86 Minuten für Pavlovic vom Feld, weil laut Tuchel "die Wade zugemacht" hat. ran-Note: 4 © Jan Huebner Matthijs de Ligt

Der Niederländer hat hinten insgesamt wenig zu tun und bringt sich daher immer wieder vorne mit ein, scheitert aber bei seiner besten Chance per Kopf an Rönnow (6.). ran-Note: 3 © ULMER Pressebildagentur Dayot Upamecano

In der ersten Hälfte wieder auffälligster Münchner Verteidiger, der fast alle Zweikämpfe gewinnt. Verletzt sich aber kurz vor der Pause am Oberschenkel und bleibt in der Kabine. Ein Einsatz am Wochenende gegen Augsburg scheint ausgeschlossen. ran-Note: 3 © Eibner Raphael Guerreiro

Trotz seiner zuletzt schwachen Leistung bleibt er in der Anfangsformation, weil er den formschwachen Alphonso Davies links hinten ersetzt. Viel in Bewegung, auch wenn ihm nicht alles gelingt. Erzielt dann nur 30 Sekunden nach Wiederanpfiff herrlich per Außenrist den erlösenden Führungstreffer. Gewinnt zudem alle seine Zweikämpfe und hat den meisten Ballbesitz. ran-Note: 2 © Eibner Joshua Kimmich

Der Nationalspieler versucht vor allem keine Räume in der Rückwärtsbewegung entstehen zu lassen. Nach vorne aber fast keine Impulse. ran-Note: 4 © ULMER Pressebildagentur Leon Goretzka

Nach seiner guten Vorstellung nach Einwechslung gegen Bremen kehrt der Ex-Schalker wie erwartet in die Startelf zurück. Gute Schusschance in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, scheitert zudem mit Kopfball am guten FCU-Keeper Rönnow (81.). Vor allem defensiv solide, aber ohne zu glänzen. ran-Note: 3 © ULMER Pressebildagentur Leroy Sane

Der Nationalspieler rochiert mit Coman und kommt meist über die von ihm weniger geschätzte rechte Seite. Hat die erste Chance, zielt aber drüber (3.). Auch danach nicht immer zielsicher, so segelt eine Ecke ins Niemandsland (37.). In der 45. Minute verfehlt er haarscharf das Tor. Provoziert nach Gerangel mit Bjelica Rot für den Union-Coach (75.), kommt selber mit Gelb davon. ran-Note: 3 © MIS Jamal Musiala

Wirkt in der zerfahrenen ersten Halbzeit etwas überfordert damit, das lahmende Offensivspiel der Bayern im Alleingang auf Touren zu bringen. Nach der schnellen Führung etwas befreiter, aber weit entfernt von Galaform. Macht nach 76 Minuten Platz für Müller. ran-Note: 3 © Matthias Koch Kingsley Coman

Der Rechtsfuß agiert auf dem ungewohnten linken Flügel und hat viele Aktionen, unter anderem zwei gute Torabschlüsse (11., 23.). Allerdings misslingt ihm auch einiges, zahlreiche Flanken gehen an Freund und Feind vorbei. Nach 75 Minuten gegen Tel ausgewechselt. ran-Note: 4 © kolbert-press Harry Kane

Beißt sich an der rustikalen Union-Abwehr um Voigt und Knoche lange die Zähne aus. Nach dem Wechsel sofort hellwach, aber mit Pech, auch wenn Guerrero seinen Lattenkracher zum 1:0 vollendet (46.). Neun Minuten später wird das vermeintliche 2:0 wegen Abseits vom VAR revidiert, kurz vor Schluss trifft er den Ball aus bester Position nicht richtig (85.). ran-Note: 4 © Jan Huebner Eric Dier

Der Winter-Neuzugang aus Tottenham ersetzt Upamecano nach der Pause in der Innenverteidigung und führt sich wenig später mit einem erfolgreichen Tackling ein (53.). Danach sicherer Auftritt bei seinem Debüt, da ihn die Gäste-Offensive auch selten fordert. ran-Note: 3 © kolbert-press Mathys Tel

Der Routinier kommt nach 76 Minuten für Musiala in die Partie und verpasst aus kurzer Distanz das 2:0 (85.). Ansonsten unauffällig. Ohne Bewertung © Eibner Thomas Müller

Der Franzose ersetzt ebenfalls nach 76 Minuten seinen Landsmann Coman, hat diesmal aber keine nennenswerten Szenen mehr. Ohne Bewertung © 2024 Getty Images Aleksandar Pavlovic

Der gebürtige Münchner kommt nach 86 Minuten für Laimer und hilft mit, den wichtigen Dreier über die Zeit zu bringen. Ohne Bewertung © Eibner

Anzeige Union muss bei längerer Sperre handeln Denn für den erwartbaren Fall, dass der Trainer mehrere Wochen im Abstiegskampf an der Seitenlinie fehlen wird, sind die Eisernen praktisch zum Handeln gezwungen. Bei einer längeren Zwangspause mitten in einer der wichtigsten Phasen der Saison kann der erst vor zwei Monaten als Nachfolger von Urs Fischer geholte Bjelica keine Zukunft an der Alten Försterei haben. Und selbst für den eher unwahrscheinlichen Fall, dass die Berliner dennoch an ihrem Coach festhalten, hätte er keine Zukunft mehr in Köpenick, denn jeder weitere Rückschlag könnte das Aus bedeuten - zumal es schon jetzt Kritik aus der Mannschaft an Bjelicas Führungsstil geben soll.