Dayot Upamecano

In der ersten Hälfte wieder auffälligster Münchner Verteidiger, der fast alle Zweikämpfe gewinnt. Verletzt sich aber kurz vor der Pause am Oberschenkel und bleibt in der Kabine. Ein Einsatz am Wochenende gegen Augsburg scheint ausgeschlossen. ran-Note: 3 © Eibner