Anzeige
Bundesliga

Nick Woltemade: Der FC Bayern ist der Verlierer des Wechseltheaters - ein Kommentar

  • Aktualisiert: 29.08.2025
  • 10:41 Uhr
  • Andreas Reiners

Wochenlang gibt es ein Woltemade-Sommertheater um den Spieler, den VfB und die Bayern. Am Ende geht der Stürmer zu Newcastle United. Die Stuttgarter können sich als Sieger fühlen. Ein Kommentar.

Von Andreas Reiners

Der Schlussakkord hat es noch einmal in sich.

Ein runder Abschluss für das beispiellose Sommertheater um Nick Woltemade. Gebührend, könnte man fast sagen, denn der Plot-Twist kommt ein Stück weit unerwartet.

Die irre Wende zeigt, wie verrückt der Transfermarkt inzwischen geworden ist.

Wie schnelllebig, kompliziert und auch immer noch unvorhersehbar. Und sie unterstreicht, wie schwierig die Situation für den FC Bayern inzwischen ist. Immer vorausgesetzt, es kommt am Ende tatsächlich zum Wechsel zu  Newcastle United. Danach sieht es aktuell stark aus - der VfB Stuttgart bestätigte bereits die Gespräche.

Anzeige
Anzeige

Woltemade weg: FC Bayern sieht alt aus

Der Rekordmeister scheint der eindeutige Verlierer der Sommerposse zu sein, zumindest sieht der FCB alt aus. Denn er ist den nächsten Wunschspieler los, und das für die nächsten Jahre.

Auch wenn es aus wirtschaftlicher Sicht vielleicht vernünftig war – ein Klub mit dem Anspruch des FC Bayern schaut eigentlich nicht tatenlos zu, wie aus einem scheinbaren Done-Deal ein kommunikatives Desaster wird.

Doch der Move von Newcastle United unterstreicht damit nebenbei auch, wie weit die Premier League der Bundesliga immer noch voraus ist. Natürlich auch mit Hilfe des umstrittenen Konsortiums aus Saudi-Arabien.

Anzeige
Anzeige

VfB Stuttgart: Alles richtig gemacht

Das Theater lässt aber vor allem den VfB Stuttgart als Gewinner des unendlichen Sommertheaters dastehen. Auch wenn eine Menge Qualität verloren geht.

Doch das Angebot über 85 Millionen Euro plus fünf Millionen möglicher Boni können die Schwaben nicht ablehnen.

Legt man das kolportierte letzte, 63 Millionen Euro leichte Angebot des FC Bayern daneben, muss man konstatieren, dass der VfB alles richtig gemacht hat. Der Klub soll von den Bayern angeblich sogar "nur" 75 Millionen Euro gefordert haben und bekommt am Ende mindestens zehn mehr.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

VfB Stuttgart: Souverän und abgezockt

Der VfB stand nicht unter Zugzwang, er hätte mit Woltemade auch die Saison bestreiten können. Stattdessen blieb man hart, positionierte sich stets klar und gab in dem Poker mit den sonst so gewieften Bayern ein ebenso souveränes wie abgezocktes Bild ab. Und dann flatterte nun offenbar das unmoralisch angehauchte Angebot aus Newcastle herein.

Und auch wenn VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle zuletzt sagte, "Nick Woltemade spielt nächste Saison beim VfB Stuttgart, die Akte ist geschlossen", machte der Klub schnell Nägel mit Köpfen.

Denn angesichts des ablösefreien Wechsels Woltemades im vergangenen Sommer ist es ein Mega-Deal für die Stuttgarter, die Wertsteigerung keine, die man liegen lässt.

Zum verrückten Transfermarkt gehören inzwischen Angebote, die man nicht ablehnen kann - und nicht ablehnen darf.

Mehr News und Videos
Bayern-Sportdirektor Christoph Freund
News

Woltemade-Wechsel lässt Bayern kalt: "Sind sehr attraktiv"

  • 29.08.2025
  • 10:46 Uhr
Jetzt Hamburger: Luka Vuskovic
News

Deal perfekt: HSV holt "kleinen" Vuskovic

  • 29.08.2025
  • 10:27 Uhr
FOTOMONTAGE: Nick WOLTEMADE (VFB Stuttgart) wechselt angeblich zum FC Bayern Muenchen! ARCHIVFOTO. Jubel,Freude,Begeisterung, *** PHOTOMONTAGE Nick WOLTEMADE VFB Stuttgart allegedly moves to FC Bay...
News

Woltemade-Wechsel: FCB stichelt gegen Newcastle

  • 29.08.2025
  • 10:15 Uhr
POLZIN Merlin Trainer Team HSV DFL Bundesliga Saison 2025-2026 Spiel Borussia Moenchengladbach - HSV 0 : 0 am 24.08.2025 in Moenchengladbach DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE...
News

Hamburger SV vs. FC St. Pauli - Hier läuft das Derby heute live im TV, Stream und Ticker

  • 29.08.2025
  • 10:15 Uhr
Nick Woltemade
News

Woltemade vor Wechsel nach England: VfB bestätigt Verhandlungen

  • 29.08.2025
  • 10:09 Uhr
Woltemade
News

Matthäus lobt VfB-Führung für Transfer-Poker um Woltemade

  • 29.08.2025
  • 09:51 Uhr
Xavi Simons jubelte doppelt
News

Mit Rentenvertrag: Simons-Transfer vor dem Abschluss

  • 29.08.2025
  • 09:49 Uhr
Eine TV-Kamera mit dem Logo der Bundesliga und dem Hinweis auf die Bundesliga App ist zu sehen waehrend des spiels der 2. Bundesliga zwischen Fortuna Dusseldorf und Hannover 96, Merkur Spiel-Arena ...
News

Bundesliga 2025/26 live: Konferenz, Einzelpartien und Co. - wer überträgt die Partien?

  • 29.08.2025
  • 09:47 Uhr
Fußball-Abos 25/26
News

Fußball live im TV und Livestream: So viel muss man für die Abos in der Saison 2025/26 zahlen

  • 29.08.2025
  • 08:15 Uhr
Hamburger Derby-Held: Gerald Asamoah (l.)
News

Drama, Asamoah und ein Eigentor: Denkwürdige Hamburger Derbys

  • 29.08.2025
  • 05:03 Uhr