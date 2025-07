+++ 15. Juli, 07:55 Uhr: Stuttgart soll klare Summe für Verhandlungsstart mit FC Bayern über Transfer von Nick Woltemade im Kopf habe +++

Kommt nun doch Bewegung in die zähen Verhandlungen mit dem FC Bayern?

Wie die "Bild" berichtet, sollen die Bosse des VfB Stuttgart sich intern darauf verständigt haben, dass erst ab einem Angebot in Höhe von 65 Millionen Euro persönliche Verhandlungen mit den Verantwortlichen des Rekordmeisters über einen Wechsel von Nick Woltemade überhaupt erst in Betracht gezogen werden sollen.

Vor wenigen Tagen haben die Münchner demnach 40 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni für den Shootingstar geboten. Die Offerte wurde aber offenbar umgehend von den Schwaben abgelehnt direkte Gespräche vor Ort mit dem FC Bayern abgeblockt.

Weiter heißt es jedoch, dass zahlreiche Telefonate zwischen den Bossen dem Angebot vorausgegangen seien sowie ein Online-Call, an dem Bayerns Sportvorstand Max Eberl und der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen sowie ihre Stuttgarter Pendants Fabian Wohlgemuth und Alexander Wehrle teilgenommen haben.

Am Montag betonte Wehrle dann jedoch unmissverständlich, dass ein Wechsel des 23-Jährigen für den amtierenden Pokalsieger nur dann in Frage käme, wenn "die Bayern wirklich etwas Außergewöhnliches machen" würden. "Dann sind wir alle Profis genug, darüber zu sprechen."

Der Ball des Handelns liegt also eindeutig bei den Bayern, die nach den Abgängen von Thomas Müller, Leroy Sane und den zuletzt verliehenen Mathys Tel offensiv etwas zu dünn besetzt sind. Hinzu kommen die Absagen der Wunschspieler Florian Wirtz und Nico Williams sowie die langwierigen Verletzung von Jamal Musiala bei der Klub-WM, die die Münchner nun unter Zugzwang setzen, Trainer Vincent Kompany schnellstmöglich hochkarätige Neuzugänge zu präsentieren.

Auch wenn sich die Münchnern nach wie vor seit mit Woltemade einig sein, machte VfB-Boss Wohlgemuth in der "Bild" erneut klar: "Es ist das absolut wahrscheinlichste Szenario, dass Nick in der Saison 2025/26 unsere Farben tragen wird. Er ist nach wie vor Spieler des VfB Stuttgart und wir gehen davon aus, dass sich daran für das kommende Jahr nichts ändern wird. Aber es kann niemand in die Zukunft schauen und deshalb gibt es auch keine absoluten Aussagen."

In dem Bericht wird darüber hinaus festgehalten, dass der FC Bayern noch in dieser Woche ein zweites Angebot für Woltemade abgeben wolle, der in Stuttgart noch bis 2028 unter Vertrag steht und keine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier hat.

