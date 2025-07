Anzeige

FIFA Klub-WM: Donald Trump sorgt mit kuriosem Auftritt für Verwirrung

"Bullshit": Heftige Kritik an PSG-Trainer Luis Enrique ran: Nach dem Spiel war Luis Enrique in ein Handgemenge mit Chelseas-Torschütze Joao Pedro verwickelt. Wie erklären Sie sich den Ausraster? Babbel: Das kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Es war verstörend für mich, denn das gehört sich nicht. Ein Trainer muss einen kühlen Kopf bewahren und seine Spieler aus dieser Bredouille herausholen. Und dass er sich selbst zu so einer Tätlichkeit hat hinreißen lassen und danach noch Bullshit erzählt, um sein Verhalten zu erklären, das fand ich sehr merkwürdig. Wir haben uns ja zuletzt alle ein Stück weit in die Art und Weise verliebt, wie PSG Fußball spielt. Aber das war wieder ein Rückfall in ganz dunkle alte Zeiten. Da haben sie sich als richtig schlechte Verlierer präsentiert. ran: Werden diese beide Mannschaften auch die Champions League in der neuen Saison dominieren? Babbel: Natürlich sind beide Teams bockstark und es wird total schwer, sie zu bezwingen, weil sie eben eine hohe Qualität haben. Aber sie sind definitiv nicht allen anderen überlegen. In meinen Augen haben fünf, sechs Mannschaften das Potenzial, den Titel zu gewinnen. Dazu gehören PSG und Chelsea, aber auch ManCity, Barcelona, Real und der FC Bayern.

ran: Es gibt viele, die den FC Bayern nach dem erneuten Viertelfinal-Aus bei der Klub-WM kritischer sehen… Babbel: Die Qualität haben sie, aber es stimmt schon: Der Verein präsentiert sich in den letzten zwei Jahren einfach nicht gut. Für mich ist es dann auch kein Zufall, dass man gegen PSG und in der Champions League gegen Inter ausgeschieden ist, obwohl man wahrlich nicht die schlechtere Mannschaft war. Aber sie haben eben dieses Momentum nicht auf ihrer Seite, weil sie drumherum viel zu viele Schlagzeilen produzieren. Das meinte ich mit meiner Kritik an Uli Hoeneß, der da federführend für mich ist.

Babbel über den FC Bayern: "Max Eberl ist die ärmste Sau" ran: Sie haben ihn als "größtes Problem des FC Bayern bezeichnet"… Babbel: Ja, auch wenn er der Ehrenpräsident ist und viele meinen, er darf da machen und tun, was er will. Ich sage: Nein, der Verein steht über allem. Ich habe die allerhöchste Wertschätzung für das, was Hoeneß für Bayern geleistet hat. Nur ist das die Vergangenheit und nun geht es um die Zukunft. Und da sprechen die Bosse nicht eine Sprache und das irritiert mich, weil diese Einheit nach außen früher immer die Stärke des Vereins war. Jetzt sagt ein Jan-Christian Dreesen, wir gehen nach links und ein Uli Hoeneß geht halt nach rechts, weil es ihn nicht interessiert und er haut dann einen raus. ran: Sie meinen Hoeneß‘ Aussagen zu einer Verpflichtung von Nick Woltemade und seine Kritik an Lothar Matthäus? Babbel: Ja. Er meint offenbar, in Stuttgart sind alle ein bisschen blöd und nur weil Lothar Matthäus gesagt hat, Woltemade ist 100 Millionen Euro Ablöse wert, rufen die deshalb diese Summe auf. Aber das sind Top-Leute beim VfB, die sind nicht auf der Brennsuppe daher geschwommen. Die wissen schon, was sie tun und brauchen dafür keinen Lothar Matthäus. Er hat nur in seiner Funktion als Experte etwas gesagt, dass ich genauso gesagt hätte. Wenn ein Spieler durch die Decke geht und noch Vertrag bis 2028 und keine Ausstiegsklausel hat, warum soll ich den für 30 Millionen hergeben? Da wären die Stuttgarter ja total bescheuert. Also hat der Lothar völlig Recht. Und dann dreht Uli Hoeneß da durch und beleidigt ihn persönlich. Das kann ich alles nicht nachvollziehen.

ran: Das heißt, Sie haben keine Angst, weiter Ihre Meinung zu sagen? Babbel: Das würde ich auch Uli Hoeneß persönlich ins Gesicht sagen. Ich mache das ja nicht, damit mir einer auf die Schulter klopft, sondern das ist meine Beobachtung. Bayern tut sich brutal schwer in den letzten zwei Jahren. Vincent Kompany konnte es sportlich etwas beruhigen, aber im Verein ist immer noch Unruhe. Und der Max Eberl ist im Moment für mich die ärmste Sau. Jedes Interesse an irgendeinem Spieler kommt raus. Und es kann mir doch keiner erzählen, dass das jedes Mal die Berater sind. Die werden doch einen Teufel tun, weil sie ja interessiert sind, einen Deal abzuwickeln. Also irgendjemand intern spricht bei Bayern München und haut das immer raus, an welchen Leuten sie dran sind. Das ist ja Wahnsinn, denn dadurch werden die Spieler gleich zehn, 20 Millionen teurer. Und dadurch wird es für den Max brutal schwierig. ran: Ein Wechsel von Eberl zu Markus Krösche, wie ihn Mario Basler ins Gespräch gebracht hat, würde Bayerns Probleme auch nicht lösen? Babbel: Nein. Krösche ist ein toller Mensch und Manager, aber das ist der Max auch. Das sind beides keine Anfänger und mit Christoph Freund gibt es bei Bayern noch einen weiteren Topmann, der in Salzburg überragende Arbeit geleistet hat. Wenn ich dann höre, dass die beide es bei Bayern nicht können, dann lache ich mich kaputt. Es kommen wie gesagt einfach zu viele Interna an die Öffentlichkeit. Und dadurch steht Max Eberl dann so da, als würde er es nicht hinkriegen.

