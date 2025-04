Im Heimspiel gegen Borussia Dortmund fehlt dem SC Freiburg Stammtorhüter Noah Atubolu aufgrund einer Kapselverletzung. Die Hoffnung auf ein Comeback in der Saison will Trainer Julian Schuster aber noch nicht aufgeben.

Trainer Julian Schuster vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg ist zuversichtlich, dass er noch in dieser Spielzeit wieder auf seinen derzeit verletzten Torhüter Noah Atubolu zurückgreifen kann. "Es ist so, dass es von Tag zu Tag besser wird", sagte Schuster vor dem Bundesliga-Duell mit Borussia Dortmund am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker).

Und weiter: "Wir haben die große Hoffnung, dass er diese Saison wieder zum Einsatz kommen kann."

Am Dienstag hatten die Breisgauer mitgeteilt, dass Atubolu wegen einer Kapselverletzung in der Schulter "bis auf Weiteres" ausfallen werde. Der 22-Jährige war beim 1:2 gegen Union Berlin am Sonntag ausgewechselt worden, für ihn kam Florian Müller ins Spiel, der Atubolu auch gegen den BVB und voraussichtlich in einigen der folgenden Partien vertreten wird.