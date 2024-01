Die Folgerung daraus: Nur gemeinsam kann Köln diese turbulente Phase überstehen. Mehr als 1000 Fans sorgten beim Abschlusstraining für Stimmung - und auch am Samstag im Stadion schrien sie ihre Mannschaft von Beginn an bedingungslos nach vorne.

Davie Selke (29.) brachte die Kölner mit seinem fünften Saisontor in Führung. Dem eingewechselten Adrian Beck (55.) gelang der Ausgleich für die Gäste, die zehn Punkte vor dem FC liegen.

Die Doppelchance hatte Signalwirkung, Köln schnürte die Gäste in deren Hälfte ein - und ging durch Selke verdient in Führung. Der Stürmer nahm eine Flanke von Florian Kainz an und schloss aus der Drehung ab. Der abgefälschte Ball kullerte vom Pfosten über die Linie.

Heidenheims Norman Theuerkauf hätte kurz darauf den Kölnern einen herben Schlag versetzen können, doch er scheiterte mt seinem Schuss aus wenigen Metern an Marvin Schwäbe (34.).