Fabio Silva oder Serhou Guirassy? Bei Borussia Dortmund stellt sich die Frage nach dem richtigen Mittelstürmer. Abseits der Tore sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache. Eine kommentierende Analyse. Von Chris Lugert Zweieinhalb Monate Wartezeit - für einen Stürmer eine Ewigkeit. So war es auch bei Serhou Guirassy, der nach einem überragenden Saisonstart bei Borussia Dortmund in ein tiefes Formloch fiel. Am 31. Oktober erzielte der Guineer den Siegtreffer im Auswärtsspiel beim FC Augsburg, danach war Ruhe - bis zu seinem Jokertor vor wenigen Tagen gegen Werder Bremen. Lange hielt Trainer Niko Kovac an Guirassy fest, so schwach er auch spielte.

Für Neuzugang Fabio Silva war in der Startelf kein Platz. Erst Mitte Dezember beim 1:1 in Freiburg durfte der Portugiese erstmals in der Bundesliga von Beginn an ran. Allerdings nicht statt, sondern mit Guirassy. Das Vertrauen als einzige Spitze erhielt er erst gegen Bremen und jetzt wieder gegen den FC St. Pauli. Auf sein erstes Tor im deutschen Oberhaus muss Silva auch weiterhin warten, dafür steht er trotz seiner eher geringen Einsatzzeit schon bei vier Torvorlagen in der Bundesliga in dieser Saison. Guirassy hat genau einen Assist auf dem Konto.

Guirassy und Silva: Zwei unterschiedliche Typen Zwei Zahlen, die bereits in Ansätzen erkennen lassen, wie sich das Spiel des BVB verändert, je nachdem, welcher Stürmer auf dem Feld steht. Guirassy war deshalb so lange unumstritten, weil er zuverlässig Tore erzielt hat. Doch genau davon ist ein Spielertyp wie er auch abhängig. Anders als etwa Harry Kane beim FC Bayern ist Guirassy kein mitspielender Stürmer. Der 29-Jährige lebt von den Zuspielen im Strafraum und verwertet diese - in Topform - zuverlässig.

Mit einem immer stärker werdenden Silva stellt sich für Kovac jedoch die Frage, wie er sein Team künftig ausrichtet. "Serhou ist unser bester Angreifer mit Maxi Beier. Er gibt immer Gas, gibt immer sein Bestes", sagte Kovac vor dem Bremen-Spiel - und setzte Guirassy dennoch auf die Bank. Es ist eine Frage der Spielidee. Silva gibt der BVB-Offensive im Spiel deutlich mehr, das belegen die Zahlen. Der 23-Jährige läuft in der Bundesliga pro 90 Minuten gut 1,6 Kilometer mehr als Guirassy und verzeichnet im Schnitt sechs Sprints mehr.

Silva gibt der Offensive des BVB mehr Facetten Auch andere statistische Werte sprechen für Silva. So kommt er auf fast 45 Ballkontakte pro 90 Minuten, Guirassy nur auf 36. Und auch im Passspiel ist der Portugiese mehr involviert: 28,1 Pässe stehen 22,3 bei Guirassy gegenüber. Und die Torvorlagen? Die sind auf ein komplettes Spiel hochgerechnet bei Silva fast zehnmal so hoch (1,2 zu 0,14). Auch beim 3:2-Sieg gegen St. Pauli war die Rolle von Silva gut zu erkennen. Er ackerte auf dem Feld, war häufig anspielbar und bereitete das zwischenzeitliche 2:0 von Adeyemi nicht nur durch einen Querpass vor. In diese Situation kam er überhaupt erst durch einen klugen Laufweg. Last-Minute-Sieg: BVB zittert gegen St. Pauli

BVB-Noten gegen St. Pauli: Zwei Fünfer trotz Sieg Im System von Kovac, das wenig auf spielerische Dominanz, sondern auf die Qualität der Einzelspieler setzt, wäre es ratsam, möglichst viele Spieler auf dem Feld zu haben, die Chancen kreieren können. Auch hier hat Silva klare Vorteile. Vor allem sollte diese Marschroute gelten, solange vermeintliche Unterschiedsspieler wie Julian Brandt oder Karim Adeyemi zu viel Inkonstanz an den Tag legen. Mit Guirassy in der Startelf kastrieren sich die Dortmunder, die aktuell große Probleme haben, ihre theoretische Qualität praktisch umzusetzen, aktuell selbst.

Guirassy der klar bessere Torjäger Was nicht heißt, dass Guirassy jetzt auf alle Zeiten keinen Stammplatz mehr haben sollte. Schafft es der Guineer, seine Formkrise zu überwinden, wird er automatisch wieder ein Kandidat für die Stammformation. Dann sind seine Abschlussqualitäten unverzichtbar für den BVB.

