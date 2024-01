"Aber dennoch gibt es auch Bauchschmerzen in München, weil die Leistungen ja schon sehr schwankend sind. Es waren viele gute Spiele dabei, die sehr gut waren, aber auch viele, die nicht Bayern-like waren. Wenn man sieht, was Tuchel in seiner Karriere erreicht hat, gibt es da keinen Zweifel. Und wenn Bayern bei ihm bleibt, werden sie auch Erfolg haben."

... die Aussagen von Dietmar Hamann, Tuchel sei das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann: "Die Reaktion von Didi Hamann ist sehr populistisch, manchmal haut er Dinge raus, die dafür sorgen sollen, dass darüber gesprochen wird, dass ein bisschen Würze ins Spiel kommt. Ich glaube nicht, dass er das so gemeint hat. Thomas Tuchel ist für den FC Bayern ganz sicher kein Missverständnis."

... Max Eberl: "Er hat über so viele Jahre in der Bundesliga bewiesen, welche Klasse er hat und ist Bayer durch und durch. Er hat eine so hohe Affinität zu diesem Klub und ein enges Verhältnis zu Uli Hoeneß, und jetzt ist vielleicht einfach der Moment da, an dem alles zusammenpasst. Ich bin überzeugt, dass er in München einen tollen Job machen wird."

... die Attraktivität der Bundesliga: "Die Städte leben ihre Vereine. Die Stadien sind voll, die Begeisterung ist da. Keine Frage: Die Bundesliga ist hinter der Premier League sicherlich auf Augenhöhe mit der spanischen Liga. Auch in Italien bewegt sich gerade etwas. Das sind die drei Ligen, die hinter der Premier League Europa dominieren."