Tatjana Haenni übernimmt die Führung beim Bundesligisten RB Leipzig. Die 59-Jährige bringt viel Erfahrung in unterschiedlichen Funktionen mit.

Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Profifußballs übernimmt eine Frau den Posten als CEO. Laut Informationen der "BILD" wird Tatjana Haenni als neue oberste Geschäftsführerin beim Bundesliga-Zweiten RB Leipzig loslegen.

Offiziell bestätigt ist dies allerdings noch nicht. RB Leipzig wollte sich auf Anfrage von ran zunächst nicht äußern.

RB Leipzig setzt unter Aufsichtsrats-Chef Oliver Mintzlaff, der den Posten bis November 2022 bekleidete, den Umbau fort. Mintzlaff suchte zwei Jahre lang nach der idealen Besetzung und fand in den USA die gebürtige Schweizerin Haenni.