Der Mega-Transfer von Benjamin Sesko ist durch, der Slowene wechselt zu Manchester United und beschert RB Leipzig eine massive Ablösesumme.

Der Wechsel von Leipzig-Stürmer Benjamin Sesko zum englischen Rekordmeister Manchester United ist perfekt. Beide Klubs bestätigten am Samstag den Transfer, der dem Fußball-Bundesligisten laut Medien bis zur 85 Millionen Euro einbringen soll. Die fixe Ablöse liegt demnach zunächst bei 76,5 Millionen Euro.

Der slowenische Nationalspieler erhält auf der Insel einen Vertrag bis 2030. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hätten "natürlich eine Rolle gespielt", sagte Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport der Leipziger: "Sowohl sportlich als auch menschlich ist sein Wechsel ein Verlust, andererseits macht es uns ein Stück weit stolz, den nächsten Spieler für die Premier League und einen der größten Klubs weltweit entwickelt zu haben."

Auch Newcastle United hatte zuletzt Interesse an Sesko gezeigt, das Rennen machte nun ManUnited. Bei den Engländern ist der 22-Jährige nach der schlechtesten Saison in den vergangenen 51 Jahren Teil des anstehenden Umbaus und Neuaufbaus der Mannschaft.