RB Leipzig steckt in der Krise und Marco Rose mittendrin. Ein Aus des Trainers scheint nur aufgeschoben. Wie geht es dann für den ambitionierten Verein weiter?

von Mike Stiefelhagen

Wer das Amt des Trainers von Bundesligist RB Leipzig übernimmt, muss mit den hohen Ansprüchen des dahinter stehenden Konzerns umgehen.

Marco Rose wird gefühlt wöchentlich, wenn nicht täglich hinterfragt. Grund sind die sportlichen Ergebnisse. In der Tabelle rangiert Leipzig zwar vor den Konkurrenten aus Stuttgart und Dortmund, doch auch hinter Vereinen wie Freiburg und Mainz, die ein deutlich geringeres Budget besitzen.

Aktuell steht Leipzig auf Platz sechs. Das würde das Verpassen der Champions League bedeuten. Ja, es sind nur vier Punkte zum Drittplatzierten aus Frankfurt, aber auch 15 (!) Punkte auf Leverkusen und 23 Punkte auf den FC Bayern München. In der abgelaufenen Saison lag RB am Ende nur acht Punkte hinter Platz zwei.

Die Entwicklung ist eindeutig: negativ. In der Rückrundentabelle belegt man Rang elf. In der Champions League blamierte sich Leipzig mit nur einem Sieg aus acht Spielen in der Gruppenphase. Die Hoffnung liegt noch im DFB-Pokal, im Halbfinale geht es auswärts gegen den VfB Stuttgart.