RB Leipzig befindet sich weiter in Topform. Gegen den FC Augsburg ließ die Mannschaft von Trainer Marco Rose nichts anbrennen.

RB Leipzig hat kurz vor dem Start in die Champions-League-Saison weiter Fahrt aufgenommen. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose setzte sich in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg dank einer starken ersten Halbzeit mit 3:0 (3:0) durch. Nach dem dritten Sieg im vierten Spiel blieben die Sachsen dem Spitzenduo Bayer Leverkusen und Bayern München auf den Fersen.

Xavi Simons (6.), Lois Openda (11.) und David Raum (27.) trafen für die Leipziger, die nun mit Rückenwind in die Königsklasse starten können. Bereits am Dienstag steht in der Schweiz das Auftaktspiel bei den Young Boys Bern an (18.45 Uhr/DAZN). Der FCA, der erst in der zweiten Hälfte ins Spiel fand, muss derweil weiter auf den ersten Saisonerfolg warten.

RB-Coach Rose fehlten in Dani Olmo und Willi Orban zwei wichtige Stützen. Für die beiden Verletzten rückten Emil Forsberg und Castello Lukeba, der sein Startelf-Debüt gab, in die Anfangsformation. Torhüter Peter Gulacsi stand erstmals nach knapp einem Jahr wieder im Kader, nahm nach seinem auskurierten Kreuzbandriss jedoch auf der Bank Platz.

Auch Augsburgs Trainer Enrico Maaßen nahm im Vergleich zum 2:2 gegen den VfL Bochum zwei Änderungen vor. Statt Phillip Tietz und Arne Engels begannen Kevin Mbabu und Patric Pfeiffer, der nach abgesessener Rotsperre aus seiner Zweitliga-Zeit bei Darmstadt 98 sein Bundesliga-Debüt gab.

Die Gäste begannen mutig, und so gehörte auch vor 44.746 Zuschauern in der Red Bull Arena die erste gefährliche Chance den Augsburgern. Den Schuss von Dion Beljo (3.) klärte Lukeba aber zur Ecke. Leipzig sammelte sich danach schnell. Nach Balleroberung von Forsberg fand Openda Simons im Strafraum, der per Kopf zur Führung traf. Wenig später war der Vorlagengeber selbst erfolgreich.