Dieses Durcheinander kann Hamann so gar nicht nachvollziehen. "Was ist denn das für eine Kommunikation?! Die haben fünf Physiotherapeuten, fünf Trainer. Und die sind nicht in der Lage, ihrem Kapitän zu sagen, dass nach 60 Minuten Schluss ist?!", polterte der "Sky"-Experte im Vorlauf zu den Bundesligaspielen am Samstagnachmittag.

Generell findet er den Umgang der Bayern mit Kimmich aktuell nicht gut. "Entweder du setzt auf ihn oder du verkaufst ihn. Aber was die Bayern im Moment mit dem Kimmich machen, ist nicht okay – Trainer inklusive", meinte der Ex-Nationalspieler.