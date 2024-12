RB Leipzig: Henrichs erleidet Riss der Achillessehne

Nationalspieler Benjamin Henrichs von RB Leipzig hat sich die rechte Achillessehne gerissen und fällt mehrere Monate aus.

Der Klub bestätigte die bereits zuvor befürchtete Diagnose am Samstagnachmittag via X und teilte mit, dass der 27-Jährige am Montag in München operiert wird.

Der Rechtsverteidiger war kurz vor dem Ende des Bundesligaspiels beim FC Bayern (1:5) am Freitagabend ohne Einwirkung eines Gegenspielers auf den Rasen gefallen, hielt sich danach das rechte Bein und musste nach einer Versorgung durch Sanitäter mit einer Trage in die Kabine gebracht werden.

"Das ist natürlich ein Schock für Benny und erneut ein heftiger Schlag für uns", sagte Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport der Leipziger: "Benny bekommt in dieser Situation jegliche Unterstützung, die er benötigt. Wir alle bei RB Leipzig wünschen ihm eine gute und vollständige Genesung."