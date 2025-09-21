Anzeige

Anzeige

Werner sucht noch seine Rolle in Leipzig Seit seiner Leih-Rückkehr von Tottenham Hotspur im Sommer sucht Werner seine Rolle in Leipzig. Sein letztes Bundesliga-Spiel hatte der 29-Jährige vor seiner Zeit bei dem Premier-League-Klub im November 2023 absolviert. Gegen Köln stand er auch aufgrund der angespannten Personallage immerhin erstmals wieder im Kader.

Anzeige

Anzeige

Beim Warmlaufen wurde er mit Sprechchören gefeiert, Werner bedankte sich mit Applaus in Richtung Publikum. Auch während des Spiels forderten die Anhänger immer wieder lautstark die Einwechslung - und wurden enttäuscht. "Timo stand in weiten Teilen der Vorbereitung leider nicht auf dem Platz", erklärte Coach Werner seine Entscheidung. Andere Spieler hätten aktuell "die Nase vorn".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen