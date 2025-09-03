Timo Werner hatte bei RB Leipzig eigentlich keine Zukunft mehr, ein Transfer scheiterte aber. Bekommt der frühere Nationalspieler jetzt eine neue Chance?

Das Transferfenster in den meisten Ländern ist geschlossen, Timo Werner aber steht noch immer bei RB Leipzig unter Vertrag. Geplant war das nicht.

Denn sportlich spielte der frühere Nationalspieler nach seiner Rückkehr von den Tottenham Hotspur keine Rolle mehr und sollte auch aufgrund seines Gehalts den Verein verlassen. Aber bekommt der 29-Jährige jetzt eine neue Chance?

Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer jedenfalls stellt Werner durchaus eine Rückkehr in den Kader, zu dem er jüngst nicht mehr gehörte, in Aussicht. Der Angreifer habe sein Schicksal dabei auch selbst in der Hand.

"Bei uns gilt allein das Leistungsprinzip. Ich kenne keinen Trainer der Welt, der sich scheut, Spieler einzusetzen, die im Training am besten sind", sagte Schäfer. Heißt: Trainiert Werner gut und fleißig, stehen ihm die Türen offen.