Der 1. FC Köln verlor in der Bundesliga nicht nur das Spiel bei Borussia Dortmund, sondern auch Abwehrchef Timo Hübers. Der 29-Jährige verletzte sich mutmaßlich schwer am Knie.

Abwehrchef Timo Hübers hat im Auswärtsspiel des 1. FC Köln bei Borussia Dortmund eine mutmaßlich schwere Knieverletzung erlitten. Nach einem Zweikampf mit BVB-Stürmer Serhou Guirassy in der Schlussphase blieb der 29-Jährige mit Schmerzen liegen – offenbar hatte er sich das Knie verdreht. Einige Kölner Profis schlugen umgehend die Hände über den Köpfen zusammen.

Hübers wurde minutenlang behandelt und schließlich auf einer Trage vom Feld gebracht. Der Innenverteidiger griff sich mit schmerzverzerrtem Gesicht immer wieder an den Kopf. Beide Fanlager applaudierten. "Wir hoffen, es ist nicht so schlimm, wie es aussah", schrieb der FC bei X.

Nach Spielschluss wurde Hübers nach Köln gebracht, er wird die Nacht im Krankenhaus verbringen und am Montag untersucht werden. "Wir haben noch keine Diagnose, aber vermuten eine schwere Knieverletzung und gehen davon aus, dass er uns lange fehlen wird", sagte Sportdirektor Thomas Kessler.