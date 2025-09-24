Bei RB Leipzig ist ein Name in aller Munde: Timo Werner. Die Fans skandieren seinen Namen und fordern Einsätze. Seine Mitspieler singen Loblieder über seine Einstellung.

Von Daniel Kugler

Timo Werner wartet nach seiner Rückkehr von der Leihe zu den Tottenham Hotspur weiter auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz für RB Leipzig.

Beim 3:1-Heimsieg am 3. Bundesliga-Spieltag gegen den 1. FC Köln stand der 29-Jährige erstmals wieder im Kader, auf seine ersten Minuten der Saison muss der Routinier allerdings weiterhin warten.

Während der Partie hallten Timo-Werner-Sprechchöre durch die Arena. Werner ist Fanliebling, man weiß um seine Bedeutung für den Weg des Klubs an die Spitze der Liga. Auf den Rängen wie auch in der Mannschaft schätzt man seinen Wert nach wie vor.

"Timo ist echt witzig. Ich mag ihn unfassbar, er ist ein guter Junge, hat viel erreicht in seiner Karriere, das darf man auch nicht vergessen. Klar, dass er jetzt mal eine kleine schwierige Phase hat, das ist so, wie es ist, aber wenn man sieht, wie die Fans ihn lieben", erklärte Rechtsverteidiger Ridle Baku gegenüber der "Bild".

Und damit nicht genug: "Ich würde gerne mal wissen, wie viele Trikots von ihm immer noch verkauft werden – da werde ich später mal nachfragen. Timo ist wirklich ein Top-Spieler. Er ist sehr, sehr professionell und ich würde mir wünschen, dass er mal ein paar Minuten bekommt", schwärmte Baku weiter.