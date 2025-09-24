Anzeige
Werder Bremen: Victor Boniface muss wegen kontroversen Posts wohl zum Rapport

  • Veröffentlicht: 24.09.2025
  • 11:36 Uhr
  • Daniel Kugler

Bei Werder Bremen kann Leihspieler Victor Boniface die Erwartungen bisher nicht erfüllen. Stattdessen muss er für kontroverse Posts nun wohl zum Rapport bei den Klub-Bossen.

Kurz vor Transferschluss wechselte Victor Boniface per Leihe von Bayer Leverkusen zu Werder Bremen.

Bei seinem neuen Arbeitgeber sind die Erwartungen an den 24-Jährigen hoch, bisher sorgte der Stürmer aber abseits des Spielfelds deutlich mehr für Schlagzeilen als sportlich.

Boniface fiel in den vergangenen Wochen mit kontroversen Posts auf seinen Social-Media-Accounts auf, die nun offenbar Konsequenzen haben. Wie die "Bild" berichtet, ist sein diskutables Verhalten in den sozialen Medien bei den Verantwortlichen intern zum Thema geworden. Demnach wurde der Spieler zu einem Gespräch gebeten, um die Thematik aufzuarbeiten.

Auslöser nach einigen fragwürdigen Posts war demnach ein Beitrag auf "Snapchat", darin schrieb der Nigerianer: "Wenn du dein Geld für zu viele Frauen verschwendest, wirst du im Leben nichts erreichen. Such' dir ein oder zwei Frauen und komm' zur Ruhe. Höchstens drei Frauen, oder wenn du viel durchmachst, sind vier auch okay."

Zuvor postete er auf der Plattform bereits nach seiner Ankunft an der Weser, dass sein Außenspiegel am Auto beschädigt wurde. Später teilte er auf "Instagram" auch einen kryptischen Spruch: "Das Leben ist wie ein Schuh, du kannst keine Kuh trinken, weil die Erde eine Karotte ist."

In dem Bericht heißt es weiter, dass weder der SVW noch der Spieler sich bislang zu den merkwürdigen Aussagen äußern wollten.

In der Bundesliga kam Boniface bisher nur zu zwei Kurzeinsätzen für die Hanseaten. 15 Minuten gegen Borussia Mönchengladbach, bei dem ihm immerhin ein Assist gelang und 30 Minuten gegen den SC Freiburg, beide jeweils nach Einwechslung.

Bisher kommt vom Neuzugang zu wenig, wie Trainer Horst Steffen jüngst erklärte: "Mir war es zu viel 'überall'. Es darf schon so sein, dass er sich mehr im Zentrum aufhält. Es war nicht so, wie ich es gewünscht habe."

