Bei Werder Bremen kann Leihspieler Victor Boniface die Erwartungen bisher nicht erfüllen. Stattdessen muss er für kontroverse Posts nun wohl zum Rapport bei den Klub-Bossen.

Von Daniel Kugler

Kurz vor Transferschluss wechselte Victor Boniface per Leihe von Bayer Leverkusen zu Werder Bremen.

Bei seinem neuen Arbeitgeber sind die Erwartungen an den 24-Jährigen hoch, bisher sorgte der Stürmer aber abseits des Spielfelds deutlich mehr für Schlagzeilen als sportlich.

Boniface fiel in den vergangenen Wochen mit kontroversen Posts auf seinen Social-Media-Accounts auf, die nun offenbar Konsequenzen haben. Wie die "Bild" berichtet, ist sein diskutables Verhalten in den sozialen Medien bei den Verantwortlichen intern zum Thema geworden. Demnach wurde der Spieler zu einem Gespräch gebeten, um die Thematik aufzuarbeiten.

Auslöser nach einigen fragwürdigen Posts war demnach ein Beitrag auf "Snapchat", darin schrieb der Nigerianer: "Wenn du dein Geld für zu viele Frauen verschwendest, wirst du im Leben nichts erreichen. Such' dir ein oder zwei Frauen und komm' zur Ruhe. Höchstens drei Frauen, oder wenn du viel durchmachst, sind vier auch okay."