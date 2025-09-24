Fußball
Hamburger SV degradiert Noah Katterbach nach Fehlverhalten in die zweite Mannschaft
- Veröffentlicht: 24.09.2025
- 07:25 Uhr
Die HSV-Verantwortlichen treffen eine disziplinarische Entscheidung und degradieren einen Profi in die zweite Mannschaft.
Disziplinarische Entscheidung beim Hamburger SV. Verteidiger Noah Katterbach wird aufgrund eines "Fehlverhaltens" in die zweite Mannschaft des Klubs versetzt, das gab der HSV in einer Mitteilung bekannt.
"Die Maßnahme gilt vorerst und ist keine grundsätzliche Entscheidung, sondern eine klare Reaktion auf ein Fehlverhalten. Für alle Spieler gilt gleichermaßen, dem gemeinsamen Weg und den Zielen alles unterzuordnen", ist dort zu lesen.
Die Entscheidung der Verantwortlichen wurde dem Abwehrspieler demnach in einem persönlichen Gespräch mit Sportdirektor Claus Costa, Sportvorstand Stefan Kuntz und dem Trainerteam verkündet.
Demnach ist man bei den Hamburgern davon überzeugt, dass der 24-Jährige "die aktuelle Denkpause zur Reflektion nutzen und erneut gestärkt aus dieser Situation hervorgehen" werde. Sollte dies erfolgreich gelingen, könnte Katterbach auch wieder in die Profimannschaft zurückkehren.
Was genau sich der Sportler hat zuschulden kommen lassen, gab der Klub nicht bekannt. Demnach vereinbarten alle beteiligten Parteien, Stillschweigen zu bewahren und keine internen Details zu veröffentlichen.
Katterbach noch ohne Einsatzminute
Der "kicker" berichtet in diesem Zusammenhang, dass "wenig mannschaftsdienliches Verhalten in den zurückliegenden Tagen" als Grund für die Degradierung zu nennen sei. Demnach hätte den Bossen die Körpersprache des Defensivspielers im Arbeitsalltag nicht gefallen.
Im Januar 2025 zog sich Katterbach einen Kreuzbandriss zu, über den Sommer kämpfte er sich zurück in die Mannschaft. Im Trainingslager feierte er im Spiel bei Sturm Graz sein Comeback.
Aber: In der neu gestarteten Bundesligasaison fand er kaum Beachtung, stand lediglich im Spiel gegen den FC Bayern im Spieltagskader. Zum Einsatz kam er dabei nicht.