Die HSV-Verantwortlichen treffen eine disziplinarische Entscheidung und degradieren einen Profi in die zweite Mannschaft.

Disziplinarische Entscheidung beim Hamburger SV. Verteidiger Noah Katterbach wird aufgrund eines "Fehlverhaltens" in die zweite Mannschaft des Klubs versetzt, das gab der HSV in einer Mitteilung bekannt.

"Die Maßnahme gilt vorerst und ist keine grundsätzliche Entscheidung, sondern eine klare Reaktion auf ein Fehlverhalten. Für alle Spieler gilt gleichermaßen, dem gemeinsamen Weg und den Zielen alles unterzuordnen", ist dort zu lesen.

Die Entscheidung der Verantwortlichen wurde dem Abwehrspieler demnach in einem persönlichen Gespräch mit Sportdirektor Claus Costa, Sportvorstand Stefan Kuntz und dem Trainerteam verkündet.

Demnach ist man bei den Hamburgern davon überzeugt, dass der 24-Jährige "die aktuelle Denkpause zur Reflektion nutzen und erneut gestärkt aus dieser Situation hervorgehen" werde. Sollte dies erfolgreich gelingen, könnte Katterbach auch wieder in die Profimannschaft zurückkehren.