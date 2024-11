Der 57-Jährige fängt am 1. Januar offiziell bei Red Bull an, und ausgerechnet sein Kumpel Marco Rose gerät als Trainer von RB Leipzig mehr und mehr in die Kritik.

Die Kritik an Marco Rose wird lauter. Laut einem Bericht muss er in den kommenden Wochen abliefern, sonst könnte es eng werden.

RB Leipzig: Magere Auftritte in der Champions League

Hinzu kommen die mageren Auftritte in der Champions League, wo es in vier Spielen vier Niederlagen gab. Ist das gegen Atletico, Juve und den FC Liverpool durchaus erwartbar, war vor allem die jüngste Pleite bei Celtic Glasgow schmerzhaft.

Wie die "Sport Bild" berichtet, werden in den kommenden Wochen Siege erwartet. In der Bundesliga warten Hoffenheim, Wolfsburg und Kiel, in der Champions League Inter Mailand und Aston Villa. Der Klub hat den Einzug in die K.o.-Runde finanziell eingeplant, dabei geht es um 20 Millionen Euro. Um eine Chance auf die Playoffs zu wahren, braucht es eine Kehrtwende und am Ende mindestens Platz 24.

Auch die Titelchance im DFB-Pokal sollte Rose im Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt besser nicht verspielen.

Wie es in dem Bericht heißt, steht zudem die Spielweise unter Rose in der Kritik. Einige Spieler würden seine Ideen nicht richtig umsetzen, dazu sei der für RB typische Pressing-Stil zu selten zu sehen. Außerdem werde die Frage, ob Rose der richtige Trainer für den Titelangriff sei, immer lauter diskutiert.

Was den Verantwortlichen ebenfalls sauer aufstößt: Dass Rose angeblich zu oft nach Ausreden suche und sich an TV-Reportern abarbeitet. Zwar hat Leipzig aktuell einige Verletzte zu beklagen, allerdings hat Rose den Kader auch in der Größe so mitzuverantworten.