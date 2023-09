Als Grund für die sofortige Trennung nennen die Leipziger in ihrer offiziellen Stellungnahme "das fehlende Commitment" des Sportgeschäftsführers zum Klub.

Wie die Sachsen am Freitag bekanntgaben, trennt sich der Klub mit sofortiger Wirkung von Sportgeschäftsführer Max Eberl.

Beim Bundesligisten RB Leipzig gibt es vor dem Spitzenspiel am Samstag gegen den FC Bayern München (ab 18:30 Uhr im Liveticker) einen Paukenschlag.

Eberl trat sein Amt in Leipzig im Dezember 2022 an, nach nicht einmal einem Jahr ist die kurze Ära des 50-Jährigen beim Champions-League-Teilnehmer nun schon wieder zu Ende. In der Saison 2022/23 gewann Eberl mit RB Leipzig den DFB-Pokal.

Zuvor arbeitete Eberl von 2008 bis Anfang 2022 als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach.