FC Bayern verlängert vorzeitig mit Vincent Kompany - überraschender Zeitpunkt

Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Trainer Vincent Kompany vorzeitig verlängert. Der Belgier hat bis 2029 unterschrieben.

Der FC Bayern setzt auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Trainer Vincent Kompany. Der Belgier verlängerte seinen ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister vorzeitig bis 2029. Das gaben die Münchner am Dienstag bekannt.

Der Belgier ist seit Sommer 2024 im Amt und führte die Bayern in seiner ersten Saison zum Meistertitel, in diese Saison startete er mit elf Siegen in elf Pflichtspielen.

Dennoch überrascht der Zeitpunkt der Verlängerung ein wenig, zumindest auf den ersten Blick. Schließlich war Kompany sowieso noch fast zwei Jahre an den FC Bayern gebunden. Die Vereinsverantwortlichen standen unter keinem zeitlichen Druck.

Der Klub wollte offensichtlich nicht zu einem späteren Zeitpunkt in das Problem einer erneuten Hängepartie hineinlaufen, nachdem es zuletzt mit mehreren Spielern langwierige Verhandlungen um Vertragsverlängerungen oder Transfers gab.

Außerdem demonstriert der FC Bayern das große Vertrauen in die Fähigkeiten seines Trainers, wenn er ohne große Not, sondern proaktiv den Vertrag verlängert.