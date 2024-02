Alphonso Davies (FC Bayern München)

Laut "The Athletic" hat sich Real Madrid mündlich mit Linksverteidiger Alphonso Davies geeinigt. Die Absprache soll sowohl für das kommende Transferfenster als auch für 2025 gültig sein, wenn der Vertrag des Kanadiers ausläuft. Der FCB will einen ablösefreien Wechsel wohl verhindern und soll deshalb einen Verkauf in diesem Sommer präferieren. Doch Real will laut "Marca" nur 35 Millionen für Davies zahlen, dessen Marktwert sich auf 70 Millionen Euro beläuft. © 2024 Getty Images