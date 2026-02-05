FC Bayern: Nationalspieler verlängert auslaufenden Vertrag

Gnabry spielt seit 2017 für die Münchner und gewann mit dem Team unter anderem sechs Meisterschaften, die Champions League und die Klub-WM.

"Serge Gnabry ist mit dem FC Bayern gewachsen und zählt zu den absoluten Stützen dieser Mannschaft – auf dem Platz und in der Kabine ist er ungemein wichtig. Er hat mit diesem Verein alles gewonnen und will dennoch immer mehr: Das macht ihn zu einem Vorbild. Er steht für den FC Bayern", wird Sportvorstand Max Eberl in der Mitteilung des Klubs zitiert.

Personalentscheidung beim FC Bayern . Der deutsche Rekordmeister hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Offensivspieler Serge Gnabry bis zum 30. Juni 2028 verlängert.

FC Bayern: Gnabry freut sich über neuen Vertrag

"Ich freue mich, noch weitere Jahre beim FC Bayern spielen zu können. Die Gespräche waren durchweg positiv, und dass ich jetzt dann mit Ende dieses Vertrags über zehn Jahre hier bin, hätte ich niemals gedacht, als ich bei Bayern angefangen habe", so der 30-Jährige.

Und weiter: "Meine Ziele sind, dass es so weitergeht: Wir sind eine echte Einheit und können Großes erreichen. Die Gründe zu verlängern sind die Mannschaft, das Trainerteam, der ganze Verein, die Fans, die Stadt, das Umfeld: Ich fühle mich beim FC Bayern sehr wohl.“

Auch Sportdirektor Christoph Freund zeigte sich ob der Vertragsverlängerung erfreut. "Jeder sieht, wie sehr Serge Gnabry unser Spiel bereichert. Er ist in der Offensive vielseitig einsetzbar, schnell, ballfertig und abschlussstark. Wir freuen uns, dass er weiter für den FC Bayern stürmt, zumal er mit seiner ganzen Art und seinem Charakter eine wichtige Rolle für die Mannschaft spielt."

Gnabry kam über Stationen beim FC Arsenal und Werder Bremen sowie einer Saison auf Leihbasis in Hoffenheim zu den Münchnern. Er bestritt für das Team bislang 311 Pflichtspiele.