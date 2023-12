Serhou Guirassy exklusiv über das Erfolgsgeheimnis des VfB Stuttgart

Anzeige

VfB-Torjäger Serhou Guirassy spricht im Interview mit ran über das Spiel gegen den FC Bayern München (Sonntag, ab 19 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App), die bisherige Erfolgsserie der Stuttgarter, das Duell mit Harry Kane, Sturm-Partner Deniz Undav und die Saisonziele.

Von Bent Mildner

Der VfB Stuttgart ist zweifellos das Überraschungsteam der bisherigen Bundesliga-Saison. Im Mai gerade noch aus dem Fahrstuhl in Richtung zweite Liga gesprungen, liegen die Schwaben nach 14 Spieltagen auf Platz drei. Das liegt auch an Stürmerstar Serhou Guirassy, der es in zwölf Liga-Einsätzen auf 16 Tore bringt.

Im ran-Interview spricht der 27-Jährige vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern München am Sonntag (ab 19 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) über die aktuelle Saison und blickt auf das Aufeinandertreffen mit Harry Kane.

ran: Der VfB Stuttgart ist gerade die Mannschaft der Stunde. Wie nehmen Sie diese Euphorie wahr?

Serhou Guirassy: Es macht mir aktuell sehr viel Spaß, hier zu spielen. Jetzt liegt der Fokus der Mannschaft auf dem kommenden Spiel gegen die Bayern. Darauf freuen wir uns alle, denn es ist das beste Spiel, was es in Deutschland gibt.

ran: Ganz Deutschland spricht vom Torjägerduell Serhou Guirassy gegen Harry Kane. Wie sehen Sie es?

Guirassy: Mir bedeutet der Zweikampf wenig. Natürlich will ich immer Tore schießen, aber ich konzentriere mich auf mein Spiel und ziehe mein Ding durch.