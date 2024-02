... den Beinahe-Transfer zu Borussia Dortmund: "Statt zu Hoffenheim hätte ich damals aber auch nach Dortmund gehen können. Aber es war mir einfach ein bisschen zu gewagt. Damals war Jürgen Klopp Trainer, sie sind danach zweimal Meister geworden, Champions League-Finale etc. Aber es war eben auch Roman Weidenfeller noch da und letztendlich wollte ich ein Stück weit wieder in die Heimat und eben zu dem Trainer, unter dem ich groß geworden bin. Und Hoffenheim hat halt auch super performt. Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber damals war es für mich die richtige Entscheidung."

... seinen Wechsel nach Hoffenheim: "Ich bin damals nach Hoffenheim, weil ich so ins sichere Pflaster wieder zurückwollte. Mein Ex-Trainer Ralf Rangnick war dort und Hoffenheim war damals Erster. Mit mir kam dann der böse Fall (lacht) ... aber dafür gab es dann noch andere Gründe."

Am Montag war er in der ran Bundesliga Webshow zu Gast und äußerte sich zu seiner Karriere.

Aus dem Fußballgeschäft hat sich der frühere Torwart inzwischen weitestgehend zurückgezogen, er betreibt als Geschäftsführer ein veganes Restaurant in Stuttgart.

Timo Hildebrand gewann mit dem VfB Stuttgart 2007 die deutsche Meisterschaft. Am Montag war er zu Gast in der ran Bundesliga Webshow und sprach auch über seine Karriere.

... die Misere beim FC Schalke 04: "Natürlich verfolge ich die Geschehnisse auf Schalke und leide brutal mit. Ich möchte gar nicht daran denken, was passiert, wenn der Super-GAU eintritt und sie absteigen. Sie müssen noch hart arbeiten. Ich hoffe, sie bleiben in der 2. Bundesliga."

... die Gründe für den Schalke-Absturz: (atmet schwer aus): "Wo anfangen? Es liegt viel an den Entscheidungen des Führungsteams. Es ist nie ein guter Indikator, wenn es viele Trainerwechsel gibt, wenn in der Führungsetage mehrere Wechsel vorgenommen werden. So kann keine klare Marschrichtung entstehen. Deswegen glaube ich, es ist eine Aneinanderkettung vieler Fehlentscheidungen über viele Jahre."

... seinen Ex-Teamkollegen Ralf Fährmann: "Ganz ehrlich? Er ist die ärmste Sau überhaupt auf Schalke. Selbst zu meiner Zeit war er zwischen Nummer eins bis Nummer drei alles im Verein. Er war ein paar Mal ausgeliehen. Aber er ist immer noch mit dem Herzen Voll-Schalker und ich habe Riesenrespekt vor ihm, dass er immer noch da ist. Ich kenne keinen Spieler, der das alles mitgemacht hätte."